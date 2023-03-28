滬尾小學校禮堂屹立淡水百年 3/31重啟供參觀

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（中央社記者高華謙新北28日電）位在新北淡水的滬尾小學校是日治初期全台首批建立的日本人小學校，其中1923年興建的禮堂是僅存建物，已屹立百年，列市定古蹟；經修復，3月31日首度對外開放，重回世人眼前。

根據當時台北縣政府委託研究小組針對滬尾小學校禮堂做的研究調查報告，1899年創立的滬尾小學校是日治初期全台首批建立的日本人小學校之一，且是淡水地區唯一的小學校，也是當地唯一保有日本人就學記憶的空間。

研調報告說，滬尾小學校初期以淡水式街西側民家作為臨時校舍，1934年因增建需求而遷校到現今新北市立淡水國民中學位置後，原址遺留的校舍只剩1923年興建的禮堂；二戰後則被淡水鎮公所接收，作為公務員及退休單身清潔隊員宿舍。

研調報告表示，後來，當時的台北縣府認為滬尾小學校曾見證殖民時期差別教育，具重要歷史意義；且禮堂建築是日治初期典型的紅磚造校舍；加上它位處山坡，見證淡水街鎮發展，因此2006年指定為縣定古蹟。隨台北縣改制為新北市，也成為市定古蹟。

不過，研調報告說，由於禮堂結構與屋架損壞嚴重，且曾被隔成宿舍而難以保存原有格局，自2021年3月起展開修復計畫，今年4月終於要重回世人面前。

淡水文史工作者、旅學堂老師吳峻毅說，滬尾小學校禮堂過去除了是學校大型集會場域，也類似公會堂功能，如開會、政令宣導、小型集會都會在那裡舉行。

吳峻毅表示，淡水已開放的4處日式古蹟可串成一條觀光走讀路線，且各有特色，如滬尾小學校禮堂代表教育；淡水街長多田榮吉故居象徵公家機關；淡水日本警官宿舍代表當時治安管理；淡水木下靜涯舊居則可了解台灣重要畫家啟蒙者。透過這幾處日式古宅，可帶民眾一窺淡水在日本時代的各式風貌。

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吳峻毅說，除此之外，滬尾小學校禮堂還可與周遭學校串連，見證淡水教育史。以禮堂為起點，往山崗上走到前身是「淡水女子公學校」的文化國小，串起日治時期小學校與公學校教育制度；接著遇到的淡水國中，就是滬尾小學校當年遷校新校址。

吳峻毅說，繼續往前走，還可看到台灣基督長老教會博士馬偕創立的女學堂與牛津學堂，分別聳立在私立淡江中學與真理大學內。透過這段敘事串接，讓淡水教育篇章更臻豐富完整。（編輯：方沛清）1120328