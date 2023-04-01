巴黎大改造170週年 推「奧斯曼年」紀念奠基者

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巴黎市政府將2023年定為奧斯曼年，以感謝170年前出任塞納區長奧斯曼男爵大刀闊斧的改造計畫。圖為巴黎拉法葉百貨公司，右下方大道以這位奠基者命名，稱為「奧斯曼大道」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年4月1日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）為慶祝巴黎改造工程啟動170週年，並紀念現代巴黎奠基之父，巴黎政府特別將2023年定為「奧斯曼年」。經奧斯曼大刀闊斧的建設，花都從中古世紀改頭換面，成為如今優雅整齊的樣貌。

巴黎受全球旅客青睞，除了各大景點外，巴黎街景也是令人流連的一幕，其中建構巴黎樣貌的成排奧斯曼建築，更是花都不可錯過的重點。

1853年，奧斯曼（Georges Eugène Haussmann）被法王拿破崙三世任命為塞納區長，相當於如今的巴黎市長，並委託他在法蘭西第二帝國時期進行巴黎全面的大型都市工程。

在巴黎大規模改造工程啟動的170週年，巴黎市政府將2023年定為「奧斯曼年」，並推出一整年的慶祝活動，包括展覽、戲劇、研討會、導覽等，以認識和領略現代巴黎奠基者奧斯曼男爵為巴黎帶來的珍貴建築與歷史遺產。

奧斯曼接下任務時，巴黎市人口不斷激增，在狹小、骯髒、昏暗的巷弄內，擠進了100萬居民，導致霍亂等傳染病爆發時有所聞。且街道規劃混亂，從首都北到南，完全無法直線穿越，都市重新規劃勢在必行。

剛從倫敦回國的路易拿破崙對大火後重建的倫敦市印象深刻，決定仿效，並說：「巴黎是法國的心臟。讓我們盡一切努力美化這座大城，改善居民的生活，開設新的路，消滅缺乏通風和日照的密集街區。」

具法律背景，又成功改造波爾多的地方首長奧斯曼獲得舉薦，1853年6月出任塞納區長，首要任務為「美化巴黎」。

相當注重公共衛生的奧斯曼採取「流動暢通」策略主軸，無論是居民、貨物、空氣或水。為膨脹中的巴黎規劃了更通暢交通為重中之重，奧斯曼提出不同計畫，重新設計巴黎街道。

經改造的街道總長64公里，貫穿巴黎，許多今天耳熟能詳的巴黎主幹道都是在奧斯曼手中改頭換面，如歌劇院大街（Av de l’Opéra）、聖米歇爾大道（Bd Saint-Michel），延伸里沃利街（Rue Rivioli）、改造香榭大道（Champs-Élysées）等道路，還有圍繞凱旋門的著名12條輻射大道，也是奧斯曼在原有基礎上設計而成。

穿過巴黎中心的整齊大道讓首都中古世紀遺留的樣貌除教堂之外幾乎消失，巴黎真正改頭換面。10年之間，奧斯曼又剷除了2萬5000間房舍，並打造7萬5000棟知名的「奧斯曼建築」。

奧斯曼建築由統一大小的白色磚石打造，且建物高度必須與街道寬度保持一定比例，須成排連棟，形成所謂的「路牆」（rue mur）。奧斯曼建築至今仍占巴黎市建築的60%，規模可見一斑。

建築每層樓的設計依照當時社會結構，1樓是商店、2樓為主要樓層，居住貴族或大布爾喬亞，樓層天花板為最高、窗戶大，外牆有精緻雕刻與雕花，也帶有寬敞陽台；3到5樓是中產階級居住，但為平衡美感，5樓有面積較小的陽台，在法規更改後，部分也加裝陽台。頂樓則是所謂的「佣人房」，樓層低矮，廁所在走廊共用。

此外，巴黎市蒙梭公園等許多至今仍受歡迎的大型公園、花園也都出自他的規劃；羅浮宮等歷史古蹟也獲得維修或重建。換言之，奧斯曼的影響與身影至今無處不在。

巴黎人報（Le Parisien）在31日介紹「2023奧斯曼年」的文章中指出，若沒有奧斯曼，現在的巴黎生活可能更糟糕。

因後人發現，奧斯曼的規劃在許多方面都有先見之明。生態轉型部2022年都市規劃大獎得主布泰（Franck Boutté）指出，奧斯曼建築頗能回應當代議題，包括對抗氣候變遷，45%的牆壁共用，能在冬天減少熱氣散失，厚實的磚石也保溫。

負責綠化與公共空間的巴黎副市長納多夫斯基（Christophe Najdovski）告訴巴黎人報，奧斯曼式都市規劃的價值，在於讓城市緊密，「巴黎是10公里乘10公里，是為行人打造的城市」，而多虧穿過人稠都市的諸條大道讓空氣流通，加上設計於路旁的綠樹，減少夏季悶熱程度。

負責古蹟的巴黎副市長塔伊博（Karen Taïeb）補充，「奧斯曼用了20多年時間，為巴黎大變身，成了我們今日認識的樣貌」。

巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）說，可以肯定的是，這樣大規模的都市現代化放在今日是絕不可能進行的。藝術史學者加蒂（Alexandre Gady）指出，為了建造大道，奧斯曼剷平了居住密集的平民區、公園等，「手段非常粗暴」，許多中低收入民眾被迫遷居巴黎郊區。

但也「多虧」這個手段粗暴的「世紀工程」，催生出可謂當代創舉的巴黎地下水管道系統。巴黎地底下600公里長的密集網絡至今仍在使用，成為支撐巴黎市運作的重要基礎建設。

奧斯曼的巴黎建設改造計畫於1875年告一段落，工程動員8萬名工人、工匠、鐵匠、雕刻家等，讓巴黎徹底脫胎換骨，成為當代現代都市的模範，展現花都今日魅力風貌。（編輯：張芷瑄）1120401

奧斯曼建築至今仍占巴黎市建築的60%，主要幹道旁幾乎皆為成排的奧斯曼建築。圖為歌劇院大街旁的建築，而奧斯曼建築的特色之一便是2樓最大、最美，越往上越「簡約」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年4月1日