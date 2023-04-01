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澎湖西台古堡音樂會 天然音場呈現悠揚樂音

2023/4/1 18:43（4/1 18:56 更新）
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2023西台古堡音樂會1日正式登場，以大提琴家張正傑為主的「弦外之音團」聯合男女聲樂家共同演出，在古堡甬道天然音場內，呈現最動聽的弦樂演奏及美聲演唱。 （澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年4月1日
2023西台古堡音樂會1日正式登場，以大提琴家張正傑為主的「弦外之音團」聯合男女聲樂家共同演出，在古堡甬道天然音場內，呈現最動聽的弦樂演奏及美聲演唱。 （澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年4月1日
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（中央社澎湖縣1日電）「2023西台古堡音樂會」今天在澎湖西嶼西台舉行，在場聽眾如醉如痴。大提琴家張正傑表示，饒富歷史意義及風景優美的西台古堡是最佳天然場域，盼帶給大家最美好的音樂享受。

張正傑率領弦樂四重奏及美聲音樂家共同演出「2023西台古堡音樂會」，今天有470名鄉親、遊客齊聚在古堡甬道內，一起聆賞這場國際級的演出，現場大、小聽眾無不陶醉在這浪漫的氛圍中。

張正傑表示，帶著大提琴走遍天涯海角是他的夢想，想創造出一場走遍天涯海角音樂會，而饒富歷史意義及風景優美的西台古堡是最佳天然場域，用創意及趣味征服樂迷，帶給大家最無壓力、最美好的音樂享受。

張正傑說，「弦外之音團」自琴弦上走出，期許能成為音樂與聽眾之間那道充滿音符的彩虹。將持續朝著這個目標邁進，並誠心的邀請大家成為他們的「知音」。

澎管處長許宗民表示，西台古堡在130幾年前是保護澎湖最重要的軍事堡壘，拱形隧道四通八達，通風採光良好，而甬道更是天然音場，完美呈現演出的天籟之音。

許宗民也感謝音樂家們厚愛澎湖，不計酬勞演出史詩級的音樂會，讓澎湖鄉親及遊客都能參與盛會，也讓西台古堡再現風華。

澎管處表示，西台古堡音樂會由大提琴家張正傑率領「弦外之音團」的小提琴家林天吉、張芝庭及中提琴家徐曉虹等弦樂四重奏，聯合次女高音翁若珮、澎湖子弟男中音趙方豪、女高音高紹恩共同演出，在古堡甬道內呈現弦樂演奏及美聲演唱。

澎湖西嶼西台創建於1683年，位於內垵和外垵二村之間的臨海高地處，與西嶼東台共同肩負防禦澎湖的重要砲台，先後經歷清日與清法等戰爭，首任總兵吳宏洛新建西嶼東台和西嶼西台構建砲台，配備11吋、6吋口徑之阿姆斯壯後膛砲各一門、10吋同型砲2門及銅砲2門，並由劉銘傳題字「西嶼西臺」。（編輯：郭諭儒）1120401

由大提琴家張正傑（後右）率領弦樂四重奏及美聲音樂家共同演出的「2023西台古堡音樂會」1日正式登場，吸引大批民眾到場共享難得的藝文盛宴。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年4月1日
由大提琴家張正傑（後右）率領弦樂四重奏及美聲音樂家共同演出的「2023西台古堡音樂會」1日正式登場，吸引大批民眾到場共享難得的藝文盛宴。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年4月1日
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