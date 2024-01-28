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體驗台糖火車千里宣傳反共抗俄 2月3日烏樹林車站登場

2024/1/28 15:06（1/28 22:34 更新）
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台糖公司研究所與國立台南藝術大學合作，將於2月3日在台糖鐵路台南市後壁區烏樹林車站舉辦早年政府利用台糖鐵路宣傳「反共抗俄」體驗活動，讓更多人了解歷史現場事件。（曾吉賢提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
台糖公司研究所與國立台南藝術大學合作，將於2月3日在台糖鐵路台南市後壁區烏樹林車站舉辦早年政府利用台糖鐵路宣傳「反共抗俄」體驗活動，讓更多人了解歷史現場事件。（曾吉賢提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台糖公司研究所與國立台南藝術大學合作，出版專書介紹早年政府利用台糖鐵路宣傳「反共抗俄」盛況，並將於2月3日在台南後壁烏樹林車站舉辦體驗活動，40個名額1天內就額滿。

台糖公司研究所與南藝大合作，由南藝大音像藝術媒體中心主任曾吉賢主筆，在去年出版「1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡」一書，記述台灣當年政治經濟背景，並詳勘「反共抗俄列車」經台糖鐵路到各地宣傳影像，成為珍貴文史資料。

台糖公司定於2月3日在台南後壁烏樹林車站舉辦體驗活動，邀請曾吉賢於現場比對影像與文獻資料，針對車站、鐵道、道班房、內燃機車庫等地點進行導覽解說，與書本上資料相對照，並乘坐五分車感受當年宣傳「反共抗俄」氣氛，40個名額在開放報名1天內就已額滿。

曾吉賢今天告訴中央社記者，當天解說內容包括講解糖業鐵道發展歷史與鐵路運轉設施，介紹鐵道現址或遺構價值，進一步挖掘更多反共抗俄宣傳列車在1955年到各地執行任務的歷史記憶，讓更多人了解歷史現場事件、勞動、設施等變化，以及糖業鐵道功能。

台糖公司研究所提供資料指出，在1955年兩岸關係緊張時空背景下，政府利用糖業鐵路南北平行預備線深入鄉間特性，以五分車從台中糖廠出發，進行32天「反共抗俄」宣傳，經過103個車站、距離共1198.5公里，行駛到屏東南州糖廠，期間展演67場電影及街頭劇，共有158萬人參觀，成為當時盛事。

台糖公司資料指出，1955年5月18日宣傳列車開抵烏樹林站，停留約1.5小時後開往東山站，當天下午抵達白河站，並於白河戲院舉辦晚會，此次以這段歷史為基礎規劃相關導覽解說及體驗活動。（編輯：陳仁華）1130128

台糖公司研究所攜手國立台南藝術大學出版專書，記述台灣當年政治經濟背景，並詳勘「反共抗俄列車」經台糖鐵路到各地宣傳影像。圖為當年台糖反共抗俄宣傳列車照片。（台糖公司研究所提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
台糖公司研究所攜手國立台南藝術大學出版專書，記述台灣當年政治經濟背景，並詳勘「反共抗俄列車」經台糖鐵路到各地宣傳影像。圖為當年台糖反共抗俄宣傳列車照片。（台糖公司研究所提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
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