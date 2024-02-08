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WE ARE重現歌廳秀風光 王彩樺攜女兒上演愛的親親

2024/2/8 10:21
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（中央社記者王寶兒台北8日電）日本舞團Avantgardey去年11月快閃來台，為文總除夕節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」與藝人王彩樺合體熱舞，節目明天將播出完整表演，也將可見王彩樺與女兒上演「愛的親親」。

王彩樺因一首熱門曲「保庇」被譽為「保庇天后」，Avantgardey去年訪台前選擇表演曲目，首選也是台味十足的「保庇」，選在台北大稻埕、西門町等景點熱舞影片在網路超過千萬次點閱，雙方合作成果將首度於明天節目中播出。

中華文化總會推出「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目，以跨世代、跨界為目標，王彩樺在節目中除與Avantgardey合作，也特別以表演重現昔日歌廳秀風光，連換5套衣服、誠意十足，還與女兒庭庭大跳韓國女團舞蹈，自早年演藝曲目銜接至當代演出，最後更與女兒嘴對嘴親吻20秒結束表演。

王彩樺錄影後接受媒體聯訪表示，女兒進入青春期後就比較少親親、抱抱，這次與女兒的表演以親吻結尾，「是媽媽對女兒的愛，我很珍惜當下，也希望傳達這種媽媽的心情。」

庭庭害羞地說，親吻橋段是媽媽想的，彩排時也只會親到臉頰，開玩笑說表演當下想著：「好吧，也只能這樣了。」這次演出前剛好碰到學校期末考，練舞時間短，又是第1次到這麼大的表演舞台，壓力很大。

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此次王彩樺在節目中以「情人的黃襯衫」、「歡喜來恰恰」等曲重現台灣經典歌廳秀，她特別準備5套衣服，從總彩排就開始思考每套衣服是否適合不同段表演，她說，為了要完美呈現歌廳秀的精彩內容，也希望透過服裝讓不同年齡的觀眾都能享受表演內容。

「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目將於2月9日在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV等網路平台播出。（編輯：龍柏安）1130208

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