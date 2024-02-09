紐約時裝週台灣線上走秀 設計師以白鴿祈求和平

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）紐約時裝週即將展開，台灣設計師施堉霖首次參與，以數位走秀形式發表集10年創作精華的作品。其中一套服裝搭配象徵和平的白鴿，在世界多地面臨戰火時別具意義。

每年2次的紐約時裝週（NYFW）2024年首場活動將於9日登場，施堉霖獲邀以線上影片發表作品。官網將隨實體活動起跑，呈現1月24日台北走秀剪輯而成的8分鐘影片，播放至14日活動結束。

施堉霖今天接受中央社越洋訪問時說，首次收到紐約時裝週邀請函，原本有機會參與實體走秀，但因準備時間不夠、赴紐約發表費用太高，才選擇數位走秀。即使如此，他依然開心，希望未來挑戰更高難度創作，在國際舞台上呈現更完美的作品。

施堉霖2010年出道，以畢業作品參加中華民國紡織業拓展會比賽榮獲時裝設計新人獎。2013年成立個人品牌，曾赴北京、上海、香港、巴黎、柏林等地參展。

首次參與紐約時裝週，施堉霖創作主軸為10年回顧與2022年「愛」、2023年「山水」、2024年「藝裳雕塑」構成的創新三部曲。總共11套服裝，其中7套為新作，包括替歌手楊淨宇打造、有如含苞待放的純白色高級訂製服。

不過，施堉霖自認最突出的作品是2022年發表、與合隆羽藏合作的「愛與和平」。

這套服裝為大地色，搭配多隻白鴿，模特兒走秀時分外搶眼。施堉霖說，這件作品意象強烈，創作背景是這幾年全球戰火不斷，烏克蘭、加薩走廊等地生靈塗炭，他希望藉白鴿傳達和平心聲，祈求人民恢復安樂生活。

另一套令施堉霖自豪的服裝同樣反映世局，名為「野火中的花朵」。這套黑色服裝象徵森林大火後土地一片焦黑，希望以流蘇呈現花朵在灰燼中重生，恢復以往盎然生機。

施堉霖期許挑戰更高標準之餘，希望創作下個10年推出價格更平易近人的服裝，讓更多人享受到高級服飾。

施堉霖說，會做好準備，未來如有機會實地到紐約發表作品，他不會再錯過。但他也不會為走秀而走秀，優先要務是堅持創作初衷，把作品做好，因為他堅信「不要在意別人怎麼看你，自己的想法比較重要」。（編輯：郭中翰）1130209