線上推理雜誌PUZZLE創刊 邀推理迷解謎、讀故事

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）首本線上推理雜誌PUZZLE今天創刊，於Readmoo讀墨電子書平台發售，首期刊出推理作家陳浩基作品，還有去年獲台灣推理作家協會徵文獎首獎作品，邀讀者破解謎團、讀好故事。

PUZZLE發行人譚光磊在社群網站臉書（Facebook）表示，這是純電子推理雜誌，故事與「謎團」有關，但不限制非要推理不可，「想開闢一個華文短篇推理的發表原地，然後看看從這裡還能長出什麼」。

根據PUZZLE發布新聞稿，PUZZLE由光磊國際版權經紀有限公司出版發行，台灣推理作家協會理事長冬陽任主編，首年先採1季1期節奏出刊，未來預計朝雙月刊形式規劃。

根據新聞稿，PUZZLE可翻成謎團或拼圖，前者特別適合在短篇故事篇幅中表現出人意表的驚奇、一拳命中的爽快且餘韻無窮；後者透過不同面向書寫、跨越時空選文，從模糊到清楚拼湊出類型故事持續翻新前進面貌。

台灣1970年代起先後出現過「大偵探」、「偵探之王」、「偵探」及「推理」等專屬偵探推理類型雜誌，但「推理」2008年4月休刊後（合計282期），推理刊物沉寂很長一段時間。

冬陽表示，PUZZLE創刊號包括陳浩基多年前已於日本發表的「Jörmungandr 耶夢加得」，去年獲台灣推理作家協會徵文獎首獎、台灣角川百萬小說大賞的小說家「理想很遠」新作「結刊通知」等。

23日PUZZLE將於台北國際書展舉行新書發表會，由譚光磊、冬陽及陳浩基對談。（編輯：李明宗）1130220