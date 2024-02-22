灣聲樂團邁專職樂團元年 2023年營業額逾9千萬

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）2024年灣聲樂團邁入第8年，也是專職樂團元年，全團團員每月都有固定薪水。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，2023年樂團營業額逾新台幣9千萬元，樂團會更加努力，用各種方式讓人們喜歡古典音樂。

灣聲樂團今天舉行年度計畫宣告，2024年度樂季共計10檔音樂會，每檔演出5場；樂團持續全台走透透的巡演行程，將舉辦作曲與小提琴大賽；今年也將前往美國、加拿大與日本巡演，分享台灣音樂的美好。

李哲藝會後接受中央社專訪時表示，從一開始創立灣聲到現在，他「破圈」的理念沒有改變，「戲劇圈或舞蹈圈都已經跨出去很多，古典音樂圈太多框架，市場就已經很小，大家還畫地自限。我創這個樂團，為的不是5%的古典音樂人口，我要的是其他那95%原本不聽古典音樂的人們，也能加入我們。」

李哲藝記得創團初期，演出邀約得找協演人員，「有一些公家樂團的團員看到我們說要排練7次覺得很驚訝，以為我們改編的台灣民謠都很簡單，收到譜之後，他們就理解為何需要排練7次。」李哲藝說，灣聲樂團的音樂不是在降低古典音樂的格調，「我們證明了台灣音樂也可以作出古典音樂的高度。」

灣聲樂團今年起將開展10年10大音樂廳巡禮計畫，6月將首度前往日本三多利音樂廳演出；李哲藝的夢想是為灣聲樂團建造一座「灣聲殿」，希望灣聲樂團能有一座駐地音樂廳，不再為不穩定的場地奔波。李哲藝表示目前已經與多家建商交流溝通，商場或辦公大樓都可以蓋音樂廳，不派斥任何可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年起灣聲樂團將新增李宜錦、薛志璋兩大客席首席加入演出，再加上專職指揮曾維庸，持續為灣聲樂團增添新力。樂團也有評鑑制度，從今年起每年都會刷掉一人，再讓新血加入。李哲藝表示樂團有自我檢討的制度，「我們讓所有團員齊聚一堂聆聽錄音，當場發表意見，檢討改進，這些都將讓樂團更進步。」

今年灣聲樂團也甄選作曲家加入創作行列，李哲藝說報名的來自國內外就有30多個，最後錄取7名。李哲藝說，過去灣聲大多演奏他的編曲，那是因為創團維艱，現在樂團已經可以廣納人才，創作新意，「未來當灣聲不再演奏我編曲的音樂，不是由我自己指揮，仍能持續演出，那灣聲就是成功了。」（編輯：李亨山）1130222