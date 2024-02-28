日本京都府攜手文總 為TAIWAN PLUS暖身
2024/2/28 14:32（2/28 15:06 更新）
（中央社記者王寶兒台北28日電）文總自2018年起在日本推出文化祭TAIWAN PLUS，今年邁向第5屆，將首度移師京都，文總副會長江春男特別率團拜會京都府知事西脇隆俊，為今年活動暖身。
中華文化總會今年受日本京都府邀請，將與京都府、誠品生活、NSS共同主辦TAIWAN PLUS。江春男昨天在日本與西脇隆俊相見歡，準備迎接今年TAIWAN PLUS活動。
西脇隆俊透過文總新聞稿表示，很榮幸文總選擇京都辦理TAIWAN PLUS，「聽說有很多台灣知名的音樂人、各領域朋友」，活動當天還有美食攤位，當天一定會很熱鬧，也相信這樣的氛圍會讓京都人來參加之後，對台灣有更多了解。
今年TAIWAN PLUS除音樂、市集以外，預計將活動面向拓展到產業交流，西脇隆俊期待能藉此促進京都產業。
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西脇隆俊說，台灣人一直很喜歡京都，每年都有很多台灣觀光客造訪京都，而日本的物產如野菜、宇治茶都很受到台灣歡迎，非常期待這次能夠促進台日交流，加深台灣和京都的連結，更表示很想體驗台灣的夜市。
江春男分享，台灣人非常喜歡去日本，尤其藝文界人士特別喜歡去京都，非常感謝京都府能夠跟文總合作，希望促進文化、藝術、農產、經濟更多交流。而台灣最活潑的、最有創造力的表演團體都將在今年TAIWAN PLUS登場，到時京都一定非常熱鬧。（編輯：張雅淨）1130228
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