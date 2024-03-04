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文化體驗內容徵選補助 藝術入校推廣類開放申請

2024/3/4 16:40（3/4 17:11 更新）
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文化部推動文化體驗教育計畫，其中「藝術入校推廣類」鼓勵藝文單位與學校共同執行，將文化內容融入學校課程。圖為2023年蒂摩爾古薪舞集到校園進行舞蹈教學暨演出計畫。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月4日
文化部推動文化體驗教育計畫，其中「藝術入校推廣類」鼓勵藝文單位與學校共同執行，將文化內容融入學校課程。圖為2023年蒂摩爾古薪舞集到校園進行舞蹈教學暨演出計畫。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月4日
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（中央社記者王寶兒台北4日電）文化部自2018年起推動文化體驗教育計畫，協助逾400組藝文單位進入2400所學校。文化部表示，即日開放文化體驗內容徵選補助計畫「藝術入校推廣類」申請，讓藝術文化從小扎根。

文化部透過新聞稿表示，歷年來持續鼓勵藝文單位加入文化體驗教育的行列，把文化內容融入學校課程，創造適合教學現場的體驗課程。過去教學藝術家們來自多元藝術文化領域，例如蒂摩爾古薪舞集深入偏鄉學校；雲林五洲小桃源掌中劇團及影子傳奇劇團，讓學生嘗試傳統偶戲及皮影戲的戲偶操作等。

今年「文化部文化體驗內容徵選補助作業要點」的「藝術入校推廣類」徵件，將徵求藝文單位與5所以上學校合作的推廣計畫，入校時間配合學校學年制度，從2024年9月一直延續到2025年6月。

文化部期盼能支持更多優秀的體驗內容進入校園，讓藝術真正融入孩子們的日常生活。

文化部文化體驗內容徵選補助計畫「藝術入校推廣類」即日起收件至3月31日止，採線上申請。（編輯：張雅淨）1130304

#文化部
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