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明華園總團青春雙戲 大稻埕青藝節輪番上演

2024/3/6 15:34
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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）明華園總團新生代製作團隊創作青春雙戲「旗亭風雲－盜情」及「借名」，將受邀在台北大稻埕戲苑舉辦的第10屆「青年戲曲藝術節」上演，陳昭賢與陳昭婷將各自挑戰自我，展現歌仔戲演出新面貌。

明華園總團執行長陳昭賢表示，他們這個世代的年輕人面對的是「快娛樂」，就像「抖音」，15秒內就得娛樂到大家，因此傳統戲的節奏也必須有所調整。陳昭賢說，這次在青藝節推出的「旗亭風雲－盜情」與「借名」，相信會完全顛覆觀眾的想像，「我們要用非常快的節奏、簡潔有力的方式來說故事。」

陳昭賢說，製作團隊絞盡腦汁創造了很多傳統戲的新面向，除了快節奏之外，傳統戲中常常被忽略或帶過的情慾，在兩齣戲中也將深刻呈現。

根據明華園總團的新聞資料，「旗亭風雲－盜情」以台語歌舞劇為創作概念，將1920年代大稻埕知名酒家「東薈芳」、「江山樓」糾葛搬上舞台，創作團隊跳脫傳統戲劇框架，嘗試將傳統鑼鼓點、曲牌等歌仔戲音樂元素融入作品中，在大稻埕戲苑演大稻埕的故事。

「旗亭風雲－盜情」邀請實力派演員于浩威，與小旦陳昭婷、歌仔戲新秀王婕菱同台演出。

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新編歌仔戲「借名」由明華園新生代陳昭賢挑戰一人分飾兩角，扮演劇中的雙胞胎兄妹，時而嬌柔甜美，時而睿智果決，然而當兄長發生意外，她竟「妹代兄職」女扮男裝，代替昏迷的兄長成為臨時君王。為了穩住權力，陳昭賢想脫身就得賣力演下去，堪稱表演功力一大考驗。

明華園總團台語歌舞劇「旗亭風雲－盜情」將於3月16日及17日演出，新編歌仔戲「借名」將於3月23日及24日演出，地點在台北大稻埕戲苑9樓。（編輯：張雅淨）1130306

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