台灣性別平等週將在紐約登場 展現女性創新貢獻

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）第68屆聯合國「婦女地位委員會」大會將在紐約舉行，外交部今天表示，將與NGO合作於該大會期間舉辦「台灣性別平等週」系列活動，從文化角度展現台灣推動婦女賦權及性別平權過程中，女性帶領產業創新及經濟發展的貢獻。

外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅今天在例行記者會上表示，第68屆聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）將於3月11日至22日在紐約舉行，外交部將與NGO合作，於該大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」系列活動，主軸為「促進婦女經濟權能」。

陳剛毅指出，「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」預定於美東時間3月13日晚間6時（台北時間3月14日上午6時）在駐紐約辦事處舉辦，邀請金融研訓院院長黃崇哲與全球性平夥伴分享公私協力提升女性經濟力及金融決策參與權成功案例，國際女法律人聯盟（FIFCJ）副主席史科托（Denise Scotto）及美國前國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）將同台見證台灣女力成長。

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陳剛毅指出，「台灣性別平等週」特別以蝴蝶意象設計活動主視覺，展現女性破繭而出的創新與韌性，期望建立台灣女力的國際品牌，並首次嘗試製作4支直式短影音，呈現台灣女性經濟力及推動性別平權努力成果。

外交部表示，自民國109年起與婦權會共同辦理「台灣性別平等週」，今年「聯合國婦女地位委員會」大會主題為「從性別平等視角解決貧困並加強體制和融資，從而加快實現性別平等及增強全體婦女和女孩權能」，政府與民間將繼續攜手，協力運用（編輯：郭無患）1130307