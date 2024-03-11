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首頁 / 文化

紙風車重返金門倡反毒 國小版演出獻孩童

2024/3/11 20:47
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（中央社記者王寶兒台北11日電）相隔10年，紙風車青少年反毒戲劇工程今天重返金門縣，因過去完成全縣國中巡演，此次首度在金門帶來國小版反毒戲劇演出，縣府接駁金門全縣各國中小學學生觀賞，積極倡導反毒。

紙風車文教基金會此行跨海到金門帶來「反毒戲劇-你平安我快樂」以及「拯救浮士德」演出，金門縣政府會出動35輛大小遊覽車，接駁全縣19所國中、國小學生前往觀賞，包含烈嶼島上3國小跨越金門大橋前來，總計縣內近9成的國中及國小學生共逾4000名學生參與。

金門縣副縣長李文良今天於記者會表示，毒品防制及校園反毒一直是縣府重點工作項目之一，以往用八股、刻板的方式傳達，小朋友都會聽膩，紙風車以寓教於樂的戲劇演出，讓學童能夠輕易聽懂也聽得下去，希望本次的戲劇演出能將反毒意識向下紮根，打造無毒校園。

紙風車青少年反毒戲劇工程自民國101年啟動巡演，12年來演出961場次共巡演889所國中小，今年將突破千場演出。

紙風車基金會董事長李遠表示，紙風車最擅長運用現代語彙轉化嚴肅議題，讓孩子們覺得逗趣、好玩，輕鬆將反毒概念刻入腦中，之前以浮士德與魔鬼交換靈魂獲得快樂為原型，推出國中版，去年改編成國小版更符合國小生。

累至目前已完成全台82%的國中校園巡迴，去年2月開始國小版巡演也已進行了96所小學，此次赴金門演出8場次後，金門縣將成為全國首個完成全縣9成以上國中小反毒劇碼演出的縣市。

紙風車青少年反毒戲劇工程即日起至13日將在金門縣中正國小、金湖國小、金城國中、金湖國中陸續進行8場次反毒演出。（編輯：陳清芳）1130311

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