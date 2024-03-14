台灣瑞士共製 「這不是個大使館」舞台劇談台處境

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）在文化部及駐法國台灣文化中心支持下，台、瑞共製的舞台劇「這不是個大使館」在瑞士洛桑演出8場，這個全球首個直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品，可望成為藝術節亮點。

文化部今天發布新聞稿表示，「這不是個大使館」由國家兩廳院、洛桑維蒂劇院共同製作，由德國「里米尼紀錄劇團」史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）擔任編導，並結合台、歐團隊，歷經逾1年醞釀而成。

凱吉在2022年底受兩廳院邀請來台駐村，返歐後即與巴文中心討論創作概念及演出素材，繼今年1月在德國柏林首演，在歐洲的巡演持續開展中。結束瑞士演出後，將陸續在奧地利、西班牙、法國、捷克、荷蘭及德國的重要劇院及藝術節登台。

「這不是個大使館」透過前駐外大使、NGO公民社會領袖、新銳藝術家3位素人演員，到各國的劇場空間模擬台灣大使館開館及外交工作實戰場景，觸發觀者思考台灣特殊的國家定位及國際局勢議題。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，洛桑除了是奧林匹克之都，也是瑞士藝文生態系最為活躍之地，是巴文中心近年來耕耘的重點地帶。今年適逢奧運年，巴文中心與維蒂劇院等洛桑3大館聯手「共同節目藝術節－台灣焦點」單元，將透過各類藝術帶去台灣文化。

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里米尼紀錄劇團於2000年成立，編導凱吉擅長「外交劇場」及錄像呈現手法，曾多次以外交場合及會議為題材，將牽動全球局勢及國際發展的關鍵時刻及決策過程搬上舞台，並在舞台上呈現等比例縮小的「場景模型」，搭配即時投影及表演者現場演出，模擬國際會議現場。

過去該劇團搬演過的外交場景包括「世界氣候變遷會議」、「達沃斯世界經濟論壇」、「聯合國安全理事會」等。「這不是個大使館」即日起至3月24日在瑞士洛桑「共同節目藝術節」（Festival Programme Commun）演出8場。（編輯：張雅淨）1130314