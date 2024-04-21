「外交演員」郭家佑 宣傳台灣路上體驗精彩生活【專訪】

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（中央社記者林尚縈柏林21日專電）「一開始被要求在舞台上講自己的感受，真的覺得超級怪！」剛結束排練工作回到瑞士洛桑宿舍的郭家佑，對著視訊鏡頭坦露自己成為一位舞台劇演員的心情。去年中才加入台瑞跨國合製劇作「這不是個大使館」的她，其實還有一個更廣為人知的身分－數位外交協會理事長。

成立於2018年的數位外交協會是致力推動公民外交的非營利組織，目的透過生產數位內容增加台灣國際曝光度，並結合線下行動，近一步讓台灣與世界產生更深刻的連結。

例如2020年在印度Twitter被大量轉載與報導的梗圖「奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」，以及登上中南美洲電視台轉播的「台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan）」，都出自數位外交協會之手。

郭家佑一手催生數位外交協會、6年來帶領團隊以各種創意計畫讓世界看見台灣，因而在政治圈備受矚目。外界好奇原本可能成為下一顆政壇新星的她，怎麼會轉身走向劇場舞台，耗費數月在距離台北萬里之遙的洛桑排練戲劇。

從政治工作者轉身成為舞台劇演員

她說，下決心去演戲的契機是因為「生了一場病」。

2022年底，對台灣特殊外交處境與島內身分認同複雜性感到好奇的紀錄劇場導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）來台展開田野調查，尋找能夠在舞台上講述自己人生軌跡的表演者，郭家佑用數位媒介突破外交困境的特殊經歷，使她成為能夠反應青年世代如何面對當前台灣國際處境的「素人專家」演員。

「沒想到隔年三月，我就被醫生宣判是癌症零期患者」。治療期間，郭家佑回顧一畢業就在公民外交跑道上全力衝刺的人生，沿途風景雖然精彩，卻也非常辛苦，她在臉書寫下思考：「如果往後的人生能在有限的時間裡全然地接納自己、理解自己的天賦與侷限、學習無條件的愛，也許會活得更加快樂而沒有遺憾吧？」

她拾起學生時代參加英語話劇、導戲寫劇本和演戲的記憶，主動致信導演，告訴導演她的心境轉折：「這輩子我從來沒有這麼渴望活著、渴望去體驗、渴望在這個世界進行創作。」

郭家佑癒後正式加入舞台劇「這不是個大使館」2024年世界巡演，以表演者個人生命歷程講述台灣的故事。

藉由演出「郭家佑」 重新感受與認識自己

不過「素人專家」演員可沒有這麼好當。

來自柏林知名里米尼紀錄劇團的凱吉，擅長引導演員在舞台上「表達自己」。郭家佑排練期間，時常產生「一直講自己的事情，真的有人要聽嗎？」的困惑，儘管作為協會理事長，她非常習慣在公眾面前演講，但在國際宣傳台灣及在國內推廣公民外交知識和資訊的日常工作，使得她更習慣內化情緒，傳遞客觀事實前第一個先屏棄的就是個人主觀感受。

「每次排練，有關台灣的東西都講得滿順的，可是在講有關我個人的事情時都會結巴」。對於這個發現，郭家佑感到很新奇，因為在舞台上演得是「郭家佑」，所以每次的排練與上台，都是一次照鏡，在鏡中不僅必須直面自己過往人生，同時被迫打開感官，說出感受，從而才能梳理是什麼形塑了個人價值觀，使她成為現在的自己。

郭家佑認為，這是艱難的考驗，也是參演這部舞台劇最大的收穫。

此外，巡演過程中的觀眾也給予她許多力量。柏林首映後，有當地高中生分享，以前看新聞都無法理解複雜的台灣議題，進劇場像讀一本故事書，從不同主角的生命歷程出發，讓人能身歷其境體會台灣人的感受；不僅德國，在奧地利和瑞士的觀眾，都不約而同於演出後找到她的Instagram帳號，或私訊或留言鼓勵關心她的身體狀況，讓她感受到海潮般陣陣襲來的溫暖。

認真做自己喜歡的事情 就是最自由的人

郭家佑在Instagram帳號自我介紹是一名「外交演員」，對已經把公民外交如呼吸般融入日常生活的她來說，外交演員除了是Artist（藝術家），更像是一名Activist（行動主義者），出演「這不是個大使館」，不僅讓她體驗了另一種職業狀態與生活，也用一種另類的方式持續實踐外交工作，因為她每到一個城市巡迴，就會打開電腦，搜尋數位外交協會未來可能的合作對象。

「當地地名 + Digital + Diplomacy」是她最常使用的關鍵字組合，在社群平台領英Linkedin上就可以找到許多值得去認識的智庫或NGO。

歐洲巡演時，郭家佑不在排練廳就是在拜訪有助促進台灣與當地交流的專家或單位的路上。「像在柏林，我大概就見了3到4組人，當下不一定有什麼明確目的，就是先去認識，保持聯繫，未來台灣要出來做什麼事情或宣傳什麼東西，我們會比較找得到當地相關領域專家幫忙」。

除了工作，郭家佑也正履行她對病後自己的承諾：「去體驗和感受『活著』的人生。」

在洛桑排練期間，她在夜間漫遊城市，拍下變電箱和拉下的鐵捲門上的塗鴉；在巴塞爾演出時，她搭街車穿越德法邊境，在限時動態寫下她對國界的觀察；她接受採訪時和記者分享趁演出空檔到生產法國礦泉水evian的小鎮一遊的觀光心得，「我喝了一口從泉眼出來的水，味道真的跟市售的一模一樣」。

想像與好奇總能帶我們抵達最遙遠的地方，對台灣未來不設限的想像，讓郭家佑成為一名對和世界交流有著無限好奇、穿著當下職業披風的小飛俠。無論身著的是「數位外交協會理事長」還是「外交演員」披風，郭家佑說：「只要認真地做自己喜歡的事情，我就是最自由的人。」（編輯：周永捷）1130421