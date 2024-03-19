台灣漫畫家紐約參展 難忘粉絲稱讚增添自信

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）台灣漫畫家Pam Pam Liu、Eli Lin依萊首度赴紐約參展，對美國粉絲不吝稱讚印象深刻。她們認為作品不一定要畫得美，有風格才重要，長期堅持必能闖出一片天。

Pam Pam Liu、Eli Lin依萊首度獲邀參與16日登場的年度紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest），一連兩天在台灣展位陳列個人創作與周邊商品，並以「似顏繪」活動吸引不少訪客。兩人今天在駐紐約台北文化中心受訪，分享參展心得及創作理念。

本名劉盼妤的Pam Pam Liu說，台灣人生性害羞，不善表達意見。相較之下，美國讀者的「大肆稱讚」不僅提升她的自信，直率表達想法也能讓她的作品進步，提高思考突破框架的可能性。

Pam Pam Liu創作常帶有黑色幽默，以「沒未來」為主題。她在紐約參展時發覺很難用英語解釋「厭世」，美國人也不太懂她的反諷手法，甚至有人反問是否有「結局比較好」的作品。歷經充分溝通，美國讀者才稍微理解她的創作理念。

對本名林倩羽的Eli Lin依萊來說，美國人樂於表達對特定事物的喜愛，也是她首度赴美感受到的最大文化衝擊。她在會場巧遇的一名粉絲讀過她在台灣出版的漫畫作品「羅賽塔」，單憑風格就一眼認出她是創作者，令她又驚又喜。

她說：「我有被鼓勵到。我很喜歡我畫的東西，當我知道你也很喜歡時，我會很開心。」

兩人共通點是早期受日本漫畫影響，逐漸摸索後找出自己的路，毅然決然辭去正職專心作畫。漫畫從興趣做到當成工作維生，耗時約10年。

Pam Pam Liu創作原動力是把不開心畫出來，當成抒發情緒的管道，充滿厭世感與負能量的風格在會場獨樹一幟。Eli Lin依萊用色繽紛大膽，融入流暢細緻的線條，且因家族經營裁縫事業，許多作品可見服裝設計，筆下圖案也融入台灣街道、珍珠奶茶、媽祖等家鄉元素。

2019年以母親罹癌記「癌症好朋友」一鳴驚人的Pam Pam Liu強調，許多歐美獨立漫畫不拘泥於畫得美，而是把重點放在故事表達。這讓她深受鼓舞，覺得自己也能達到素人畫家樸實作畫的水準。

她說：「很多創作者卡在被別人說畫得很醜，有被否定的感覺。但是我看歐美漫畫後發現，根本不需要在乎別人的眼光。」

Eli Lin依萊異口同聲強調個人風格很重要，建議看漫畫、電影等不同類型媒材，嘗試從中提取可轉化成自己作品的部分。例如她在法國駐村時曾赴巴黎看展，一位設計師以顯微鏡看貝類、藻類細節，為服裝增添飄逸垂墜感，令她印象深刻。

Pam Pam Liu說，風格需要多年練習，才會有自己的味道。台灣創作環境不算特別開放，有些漫畫家易受讀者或同業影響，她建議以自己開心為先，只要多畫，「堅持到最後就是你的。」（編輯：陳慧萍）1130319