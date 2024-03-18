台灣參加紐約獨立漫畫節 獨特筆觸打動人心

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）台灣漫畫家Pam Pam Liu、Eli Lin依萊參加紐約規模最大的獨立漫畫節，現場作畫與粉絲互動，並分享創作心路歷程，以獨特用色與筆觸征服紐約客的心。

兩人征戰歐陸多年，首度獲邀參與16日登場的年度紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest），向美國漫畫迷展現台灣多元風格與視角。在「似顏繪」活動帶動下，陳列兩人創作與周邊商品的台灣展位人氣鼎盛。

本名劉盼妤的Pam Pam Liu今天接受中央社採訪時說，相較於歐洲商業書展，這場漫畫節獨立味道較濃，也更多元，可見到許多學生或業餘畫手的作品。而且美國人比較愛聊天，讀者很想知道漫畫家創作背後的想法，參展期間互動交流很多。

Pam Pam Liu展位除擺放多部熱門小誌的英文版，也陳列「讓未來再次偉大」（Make the Future Great Again）系列產品，包括一款神似前美國總統川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅色帽子，引起注目。

創作主打厭世風格的她解釋，雖然對未來比較絕望，但還是希望未來很好，「讓未來再次偉大」正好代表她的心情，也可以達到諷刺效果。這款帽子原本就在台灣推出，並非特地為美國受眾設計。

Pam Pam Liu今天還和比利時、美國漫畫家同台，在「照護的故事」（Narrative of Care）講座分享作品「癌症好朋友」與「瘋人院之旅」創作背景、風格及台灣醫療照護體系。

「癌症好朋友」取材自母親罹癌治療的歷程，Pam Pam Liu形容此事一直像惡夢糾纏她，促使她在母親康復2年後把經歷畫出來。對她來說，如此創作能抒發壓力、化解恐懼，拋開曾經歷的創傷或不開心的事，繼而成就「乾淨的我」。

本名林倩羽的Eli Lin依萊首次造訪紐約，感覺這座國際大都市對藝術接受度很高，喜歡不同類型的事物，而且讀者很直接表達，不吝誇獎創作者。

她受訪時笑著說：「有種被誇到快要飛起來的感覺。」

Eli Lin依萊擅長運用鮮豔色彩，經常融入歷史、服裝設計元素。她說，布展時遇到其他攤位的人拜訪，對方說看過她在台灣發行的漫畫，令她感到不可思議。細問之下才知道，對方的老闆曾帶一些台灣漫畫回美國，她的作品在對方心中留下深刻印象，才有這次巧遇。

昨天台灣展位由Pam Pam Liu現場作畫，以「沒未來似顏繪」讓被繪者增添厭世感，今天則是換Eli Lin依萊展現截然不同的畫風。

紐約插畫家艾柏林（Lillian Ebeling）惺惺相惜，對出自Eli Lin依萊之手的似顏繪讚不絕口。艾柏林拿著畫像受訪表示：「她的出眾之處是用色大膽、線條流暢，我也喜歡透過她的眼睛、創造的形象來看自己，因為她能成就無比美好的事物。」（編輯：張芷瑄）1130318

漫畫家Pam Pam Liu（前排右2）參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節，17日在專題講座分享作品「瘋人院之旅」創作背景。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月18日