維也納交響樂團3/23台南展演 戶外同步轉播

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（中央社記者張榮祥台南20日電）2024台南建城400年，維也納交響樂團23日將到訪演出，一票難求，台南市長黃偉哲今天在臉書宣布，演出當晚將於台南文化中心假日廣場戶外同步轉播。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）發布「維也納交響樂團」驚喜特別篇，3月23日晚上7時15分將在台南文化中心假日廣場戶外同步轉播演出，限額1000人，讓沒買到票的樂迷們共享「貝多芬第9號交響曲」精彩演奏。

黃偉哲表示，當晚戶外轉播免費入場，預定下午4時清場，5時30分開始發放1000張號碼牌，持號碼牌者依序入場，1人限領1張，不得代領。屆時席地而坐，場地實施部分管制，身心障礙者（限本人，須持身心障礙手冊）與陪同者1人，可依序領取愛心席，共30席。

今年邁入第4屆的台南國際音樂節，2月27日開幕，適逢「台南400」，音樂節以「時代之聲」為題，邀請維也納交響樂團到台南，3月23日晚上將在台南文化中心演出「貝多芬第9號交響曲」。

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維也納交響樂團成立於1900年，這次由指揮大師威爾伯（Omer Meir Wellber）帶領管弦樂團，也請來享譽歐陸的獨唱家女高音希拉．巴吉歐（Hila Baggio）、次女高音史黛芬妮．伊蘭妮（Stefanie Irányi）、男高音麥克．夏德（Michael Schade）、男低音爾文．史諾德（Erwin Schrott），及維也納國家歌劇院歌手共24人。

此外，維也納交響樂團到台南，也邀請台北愛樂合唱團60人參與演出合唱，現場將呈現逾170人的大型演出場面，歌者將共同在台南高唱「歡樂頌」，展演陣容龐大，受到樂迷高度關注。（編輯：郭諭儒）1130320