嬰兒大哭不用不好意思 兒童古典音樂節暑假登場

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）由古典音樂媒體MUZIK主辦的「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」將在8月登場，音樂節創辦人孫家璁表示，兩天活動希望父母帶著孩子來聽音樂會，「嬰兒在音樂會上大哭也不用不好意思，哭完還可以再進來聽。」

累積18年的古典音樂媒體MUZIK經營經驗，孫家璁邀約指揮家張尹芳、鋼琴家顏華容、微光古樂集、米特薩克斯風重奏團等音樂家陣容，為國中以下聽眾打造16場專為親子設計的音樂會。

音樂節藝術顧問兼樂團指揮張尹芳表示，這次節慶樂團將由樂團首席張恆碩、小提琴家馮楚軒、中提琴家蔡秉璋、大提琴家唐鶯綺、單簧管家黃荻、法國號家黃任賢、打擊樂家翁明榆等聲部首席合作演出。其中分別有融合樂團介紹與偵探故事的「我是破案高手！」（The Composer Is Dead）以及「動物狂歡節」。

其中「我是破案高手！」將由鋼琴家范德騰以探長身分，帶領大小觀眾一起在樂團裡尋找案件的真兇，並且會有中文與英文兩種版本演出。

張尹芳說，現在給學生的樂團夏令營不少，但這次演出的節慶樂團除了專職演奏家外，也會與台灣藝術教育高校聯盟合作，聯盟也推薦12名音樂班學生參與，「直接跟著老師們學習，進步會很快。」此外，張尹芳認為現在的音樂會更需要與聽眾互動，年輕學子在這裡也可以學習跟觀眾互動的能力。

孫家璁表示，一般的兒童音樂會都是熱熱鬧鬧，但他自己帶孩子聆賞音樂會的經驗是，如果音樂會品質是好的，對小聽眾來說就會有吸引力，「我也很好奇想知道，如果我們把演出品質控制好，大小觀眾的回饋會是甚麼。」

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「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」將於8月10日到11日在台灣戲曲中心的大表演廳與小表演廳演出，最後一場結束時間不會超過晚上7時30分，讓家長與孩子都有充分時間返家休息。

孫家璁說，所有演出都會在1小時內完成，讓親子都能毫無壓力聽完整場音樂會。大表演廳與小表演廳之外，廣場也會有親子市集、快閃表演及持票者才能入場的免費活動；4月正式啟售。（編輯：張雅淨）1130321