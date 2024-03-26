文總TAIWAN PLUS預定5月前進京都 歷來規模最大

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（中央社記者楊明珠京都26日專電）文化總會主辦的日本最大型台灣文化祭TAIWAN PLUS，今年受京都府之邀首度前進京都，名為「京都新寶島」。文總今天在京都舉行記者會，宣布活動將於5月11、12日登場，本屆有逾100個品牌參與，是歷來規模最大的一次。

文總今天下午在京都府廳舊本館舉行「TAIWAN PLUS 2024 京都新寶島」記者會，介紹本屆活動加入京都府、誠品生活、日本Salvage Service公司共同主辦，活動也將為2025年大阪世界博覽會打出響亮頭陣。

駐日代表謝長廷、京都府副知事鈴木一彌、京都府議會副議長林正樹、文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳等出席記者會。

謝長廷致詞表示，他52年前就是在京都大學留學，再回到京都覺得非常懷念、親切。TAIWAN PLUS已成非常具有代表性的大型台灣文化活動，今年移到京都，歡迎京都跟近畿地區的朋友來參加。

他感謝京都府、京都議會給予的支持。他說，台灣和日本在國際社會就像家人一般親密，希望透過TAIWAN PLUS持續推動台日文化交流，就如今年的主題一樣是一個寶島，將台灣的文化與京都、近畿地區朋友分享。

文化總會秘書長李厚慶表示，TAIWAN PLUS從2018年5萬5000人次參與，到去年達到22萬人次，足以見證台日友情不斷昇華。台日共享民主價值，兩國人民透過TAIWAN PLUS一年又一年的人潮，可以感受到彼此心意相通、互相欣賞生活方式和文化。

李厚慶說，本屆是歷來規模最大的一次，除了有珍珠奶茶、鹹豆漿、鳳梨酥，台灣夜市與台灣漫畫也將加入這次活動。

鈴木一彌表示，日本最大規模的台灣文化祭TAIWAN PLUS首度在京都舉行，他感到非常開心也很期待。台灣對日本人而言是親近且友好的，每年都有許多日本人訪台；台灣也是在半導體業界主導全球趨勢的國家，而許多京都在地企業也有進軍台灣市場，日台在產業交流上是緊密友好的夥伴關係。

鈴木希望TAIWAN PLUS除了美食、音樂等，再加上產業交流，透過各種面向，讓台灣跟京都創造加深交流的機制。

林正樹表示，日本文化扎根京都，可以在這裡迎接台灣精彩內容，在京都加深台日友好，他感到榮幸、開心，希望各式交流能藉由這樣的活動延續下去。

誠品副董事長李介修表示，呼應京都擁有眾多神社、寺廟，本屆TAIWAN PLUS特別恭請嘉義縣新港奉天宮媽祖首次出巡到日本，讓日本朋友了解台灣充滿活力的宮廟文化。

日本Salvage Service公司社長大崎康弘表示，在台灣，他最期待的就是到街上尋找美味的早餐，與台灣人的交流總是很有趣，親切的台灣人營造出的自由空氣很吸引日本人，這是台灣難以言喻的魅力。

「TAIWAN PLUS 2024 京都新寶島」結合「島」的概念，將音樂、市集、展覽轉化為島民之聲、島民市集、島之博物館，使活動意象更鮮明。

「島民之聲」由曾獲金馬奬和金曲獎的製作人李欣芸擔任音樂總監，邀請台灣國寶級民謠大師陳明章、來自「金曲搖籃」台東卑南族南王部落的Puyuma普悠瑪音樂家族樂團、金曲獎客家歌王謝宇威、創作才女PiA吳蓓雅，與日本的演出者攜手跨國且跨界合作，將音樂重新改編，讓原住民族古調、台語歌謠與交響樂融合，呈現台灣樸實、真切的音樂，與日本友人以樂會友。

日本的演出陣容華麗，包含能樂師金剛龍謹，箏曲家大谷祥子，三味線演奏家菊重絃生。

「島民市集」推出滿滿「TAIWAN PLUS 2024 京都新寶島」限定好物，台灣啤酒往年的TAIWAN PLUS金牌啤酒限定罐擁有廣大支持者，今年也將登場。

原住民族委員會今年繼續參與活動，其創立的全台最大原住民族電商品牌LiMA，將帶來原民文創手藝與特色美食；文化總會與連江縣政府共同主辦的「馬祖國際藝術島」將於2025年秋天舉辦第3屆，今年也特別參與島民市集。

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「島之博物館」則與文化內容策進院、中華民國對外貿易發展協會、新港奉天宮攜手合作，打造一座呈現台灣文化創意的主題博物館。透過5種寶島地理意象闡述5種台灣漫畫奇想；台灣精品以「開箱台灣」為概念，將生活分類連結產品功能特色，展現台灣原創精品的實力。

文總表示，除了上述共同主辦者，也感謝駐日代表處、駐大阪辦事處、文化部、外交部、農業部、國家發展委員會、客家委員會、原住民族委員會、交通部觀光署、經濟部國際貿易署、文化內容策進院、兆豐國際商業銀行、台灣菸酒公司、京都市、日本台灣交流協會、每日放送MBS電視台等單位的協助。（編輯：周永捷）1130326