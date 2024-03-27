柯文哲挑戰舞台劇「倒垃圾」 被幕僚拜託照劇本走

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）全民大劇團音樂劇「倒垃圾」3度加演巡迴，邀民眾黨主席柯文哲扮演「柯P」，更被幕僚拜託「讓他照劇本走」；這也是賴佩霞卸下副總統參選人身分後，首度回歸舞台作品。

柯文哲今天和導演謝念祖以及賴佩霞等演員卡司群，共同出席舞台劇「倒垃圾」記者會，他以一身橘色工作服、反光背心亮相，還跟演員呂紹齊秀舞技，透露事前只練習10分鐘。被問及怎麼願意當舞台劇素人演員，柯文哲笑回：「這玩票性質的啦，我是被騙來的。」

媒體關心柯文哲接下舞台劇工作、且北中南場次都會親自參與，黨務是否無法負荷，他回應：「不會啦，反正排行程，上場只有半個鐘頭，其他一整天還可以做其他事情。」更提前聲明票房不好別怪他，唱歌部分則拜託讓他對嘴。

全民大劇團團長謝念祖表示，劇團是相對小眾領域，希望透過特別來賓參與，讓民眾或政治人物有機會認識劇場、產業生態；先前劇團在探討網路霸凌作品「丞相，起風了」時，就曾邀徐巧芯、黃捷、徐千晴、謝子涵等政治人物跨域參演，效果很好。

當考慮關注都更議題的「倒垃圾」能找誰時，徐千晴便建議謝念祖直接找台灣民眾黨主席柯文哲，再加上主演賴佩霞親自致電民眾黨邀約，柯文哲也點頭答應，讓謝念祖一度不敢相信，甚至沒有任何演出但書、願意配合劇團排練，酬勞則捐助公益。

至於台詞部分，謝念祖說，會讓柯文哲做自己，「他可能會自由發揮，但幕僚一直勸他不要，現場還有設安全卡榫，隨時會把他帶下去。」並透露先前彩排時當對手說：「立法院快打起來時」，柯文哲曾悠悠回應：「沒關係讓他們慢慢打，才會有版面」，讓大家哭笑不得。

自去年底退選後首度現身的賴佩霞則說，離開政治工作後，她把重心投入在寫書和舞台劇。未來是否還會碰政治，她表示，「沒有計畫，當初（參選）也沒有計畫，我的人生充滿奇蹟。」

賴佩霞坦言，這趟參選旅程讓她學習很多、大開眼界，對外界流言蜚語也免疫許多，「以前好在意，想說我已經這麼小心，為什麼還會有？現在不怕人家在外面亂講，因為他們說的那個人不是我。」

不過賴佩霞去年曾因選舉臨時辭演舞台劇「蘑菇」，外界好奇「倒垃圾」合作前是否會較謹慎簽約，謝念祖趕緊否認，賴佩霞則開玩笑說：「除非我再選？想太多了，先把今年做好。」

「倒垃圾」將於4月26至28日在台北城市舞台，6月1日在高雄文化中心至德堂，9月14、15日在台中中山堂演出。（編輯：張雅淨）1130327

全民大劇團音樂劇「倒垃圾」27日邀請民眾黨主席柯文哲（中）一同參與演出，並和演員在舞台上比出招牌的「抓頭」姿勢合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年3月27日

全民大劇團音樂劇「倒垃圾」27日在台北舉行記者會，民眾黨主席柯文哲（左）穿上清潔隊制服參與演出，並與演員賴佩霞（右）一同合影。中央社記者趙世勳攝 113年3月27日