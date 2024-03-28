走出白恐看見台灣 陳武鎮、陳玉珠聯手畫漁港

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）每一座漁港都有它獨特的故事及風景，白色恐怖受難者、畫家陳武鎮和另一半陳玉珠，長年攜手探訪台灣漁港，畫下在地風情，新書「漁港台灣」記錄台灣71處漁港之美。

本書為陳武鎮、陳玉珠夫婦聯手創作，兩位作者針對每一座漁港都有一幅油畫作品，並由陳玉珠整理文字內容，這也是兩人繼「漁港好日」之後另一部記錄台灣漁港的作品。

陳武鎮在書序中表示，他在50歲那年迷上了車宿式的露營，把所有的生活所需用品搬上車，當然最重要的是畫具，走到哪兒就在哪兒「寫生和過夜」。

陳武鎮表示，雖然風景不是他的主要創作題材，但風景寫生是很重要的生活調適，可以暫時離開他以人權迫害為主要創作題材的沉重情境，享受流浪的感覺。

陳武鎮說，漁港寫生是很寫意的，因為多在距離村落有一點腳程的地方，人少了，就顯得步調不慌不忙，有時一面畫著一面思緒會隨處飄揚。

陳玉珠也在書的「後記」中寫道，「漁港好日」於2019年問世以來，他們經常被問到「台灣還有很多漁港喔！會繼續畫西部的嗎」，其實他們夫婦倆的腳步從未停止過，於是歷經4年時間，終於完成西海岸的漁港寫生。

陳玉珠說，從「漁港好日」的63個漁港加上這次的71個港，總計134處，幾乎見港就畫，有些港雖然在漁業署的名單上有，但實際上已經無船無港。

兩人因跟綠島有淵源，曾把「寫生專車」運到綠島，駐島21天，畫島也畫風景。至於會不會畫蘭嶼及澎湖，陳玉珠說他們夫婦倆年紀都過70好幾，若要長時間離島奔波，真的要好好規畫。

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陳武鎮1949年生，台南師專美勞組畢業，擔任國小美勞教師30年，舉辦過油畫、木雕個展十餘次，曾出版油畫作品集《夢回泰源》、《虛擬巨惡》等多種。

陳玉珠1950年生，台南師專美勞組畢業，同樣擔任國小美勞教師30年，曾多次獲各項兒童文學獎、文藝獎。出版作品含少年小說、童話、散文、繪本等30餘冊，1974年與陳武鎮結婚後，過著超人般的生活，但只要能畫畫寫作，就感到幸福快樂。（編輯：李亨山）1130328