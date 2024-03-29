兒童節連假帶小孩遊故宮南院 2名成人半價優待

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）兒童節將至，故宮南院推出「神獸童樂會」系列活動與神獸展結合，邀請小朋友們與神獸共遊，兒童節連假期間，凡帶12歲以下兒童觀眾，即可享2名成人半價優惠。

故宮南院今天發布新聞稿指出，「神獸童樂會」活動有DIY工作坊、闖關尋寶、扮裝體驗及兒童限定的神獸二手市集、我的神獸寶貝數位AR體驗、神獸遊樂園、神獸見面會等，讓小朋友可以把美好回憶及豐富、精美禮品帶回家。

故宮南院說，今年春節應景推出「神獸現形–文物中的奇幻生物」特展（神獸展），系統介紹各種傳說中的神奇生物來源出處及特殊能力，展件如戰國中期「嵌孔雀石綠松石犧尊」、越南「青花加彩猴王」、清代「銀鍍金龜」等模樣可愛，引發不少小朋友共鳴。

故宮南院表示，想要深入瞭解神獸展策展脈絡，歡迎參加策展人國立故宮博物院南院處助理研究員王建宇4月4日親子導覽及4月7日的專題講座。神獸展至今年7月28日。

「神獸童樂會」活動4月4日起至4月7日，活動期間攜1名12歲以下孩童者入館參觀，可享2名成人門票半價優惠。（編輯：郭諭儒）1130329