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陳芍伊創作穿梭現實與夢境 個展鶯歌陶博館登場

2024/4/4 17:57（4/4 18:21 更新）
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陶藝家陳芍伊近期在新北市立鶯歌陶瓷博物館推出創作個展「飛航模式」，展出18組件穿梭現實與夢境的精緻作品，歡迎民眾走訪參觀，感受陶藝之美。圖為陳芍伊作品「蝶翼」。（新北市鶯歌陶博館提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月4日
陶藝家陳芍伊近期在新北市立鶯歌陶瓷博物館推出創作個展「飛航模式」，展出18組件穿梭現實與夢境的精緻作品，歡迎民眾走訪參觀，感受陶藝之美。圖為陳芍伊作品「蝶翼」。（新北市鶯歌陶博館提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月4日
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（中央社記者楊侃儒新北4日電）陶藝家陳芍伊以立體想像力創作陶藝雕塑，搭配多元媒材，以18件作品穿梭現實與夢境，帶觀眾進入飛航模式，個展正在新北市鶯歌陶瓷博物館展出。

陶博館今天透過新聞稿表示，陳芍伊在2021年獲選新銳獎首獎，並將學習動畫的經歷帶入陶藝創作，從平面繪畫延伸至立體陶藝雕塑，在新世代陶藝創作中有個人特質和辨識度。

陳芍伊接受中央社記者電訪時表示，個展理念來自於人們搭飛機都要把電子產品轉成飛航模式，起飛瞬間也會有耳鳴感，好比身體與感知被抽離到另一個空間，她形容，「如進入隱形泡泡當中」。

她說，這一瞬間的靜謐會有很多想像的情節可以發生，藉由展覽展現每個人專屬的飛航模式。

陶博館表示，陳芍伊作品「雪蛾」描繪包裹在植物內的小孩，在蛾的翅膀上方安靜休憩、「飛羽植栽」則是觀察多肉植物，訴說靈感乍現到作品成型的過程，色彩以綠色點綴，植栽小精靈身上半透明的玻璃裝飾，為作品增添夢幻輕盈感。

陶博館表示，「飛航模式-陳芍伊陶瓷創作個展」即日起至4月28日在1樓陽光特展室展出，展覽資訊可上新北市立鶯歌陶瓷博物館網站或臉書（Facebook）粉專查詢。（編輯：龍柏安）1130404

「飛航模式–陳芍伊陶瓷創作個展」持續在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出中，展出作品「飛羽植栽」以清新溫柔的綠色點綴，搭配植栽小精靈身上半透明的玻璃裝飾，增添夢幻輕盈感。（新北市鶯歌陶博館提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月4日
「飛航模式–陳芍伊陶瓷創作個展」持續在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出中，展出作品「飛羽植栽」以清新溫柔的綠色點綴，搭配植栽小精靈身上半透明的玻璃裝飾，增添夢幻輕盈感。（新北市鶯歌陶博館提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月4日
#陶博館
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