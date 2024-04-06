倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院升國旗慰問花蓮震災

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）倫敦首見以台灣為主題的當代表演與視覺藝術節12日起跑，舉辦藝術節的「王冠劇院」3日主動在樓頂升起青天白日滿地紅旗。劇院告訴中央社，選擇3日升旗是向遭逢強震的台灣表達由衷關心。

王冠劇院（The Coronet Theatre）是極具指標意義的表演藝術場館，其節目設計以國際化、多元化著稱，歷年曾舉辦聚焦日本、韓國的藝術節。

倫敦王冠劇院12日至27日推出在倫敦別開生面的「台灣藝術節」，3日劇院主動升起青天白日滿地紅旗，提早歡迎進駐的台灣藝術家並慰問花蓮震災。（王冠劇院提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月6日

12日至27日，劇院推出在倫敦別開生面的「台灣藝術節」（Taiwan Festival），將有超過30位來自台灣的視覺和表演藝術家、音樂家及製作團隊陸續飛抵倫敦，部分藝術家是首次在英國展演，更添話題性。

3日，花蓮發生芮氏規模7.2地震，是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模強震，消息一出引發英國各界「友台人士」關注，王冠劇院也在樓頂升起青天白日滿地紅旗。

由於劇院鄰近高人氣的波特貝羅市集（Portobello Market）文藝商圈，青天白日滿地紅旗高聳挺立、隨風飄揚，格外吸引目光。

劇院回應中央社記者詢問表示，作為倫敦的國際型劇院，王冠劇院一向以懸掛、豎立國旗的方式歡迎進駐劇院的藝術家；3日，台灣發生強震，劇院決定提早為台灣升旗，以表達對震災受害者的由衷關懷與致意。

文化部駐英國代表處文化組組長陳斌全則說，誠摯感謝劇院主動升起中華民國國旗，以歡迎陸續抵達倫敦的台灣藝術家及團隊，並慰問台灣震災。文化部支持王冠劇院策劃台灣藝術節，相信劇院推出的展演內容將給倫敦觀眾認識並參與台灣各領域藝術的絕佳機會。

應劇院之邀參與台灣藝術節的包括河床劇團、安娜琪舞蹈劇場、「翃舞製作」舞團、舞者暨編舞家周寬柔、獨立音樂人王榆鈞、工藝家暨裝置藝術家范承宗。

劇院藝術總監暨創辦人溫特斯（Anda Winters）曾向媒體表示，一到台灣，她立刻感到被台灣藝術的多元和創新啟發，她很興奮如今可透過充滿實驗精神、面貌多樣的節目內容，與英國觀眾分享台灣藝術。（編輯：徐睿承）1130406