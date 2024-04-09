伯恩斯坦哈佛6講 為古典音樂解「未解的問題」

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）一代指揮家伯恩斯坦上個世紀留下許多膾炙人口的演出及錄音，多場重量級講座更影響無數愛好者及專業人士，集結這些講座內容精華的「未解的問題：伯恩斯坦哈佛六講」一書，中文版近期在台發行。

根據新經典文化新書資訊，伯恩斯坦（Leonard Bernstein）1971年應哈佛大學邀請，舉辦6場哈佛「諾頓講座」。他以美國現代作曲家艾伍士（Charles Ives）的知名無調性作品「未作回答的問題」作為這一系列講座的標題，嘗試總結當時音樂史所面臨的最大問題：「音列主義和調性音樂之爭、古典音樂日後又該何去何從？」

伯恩斯坦在本書「作者的話」寫道，這本書原本沒有設定成為文字讀物，最初是打算給人聆聽的，如今以書的形式呈現，「對我而言更像是一場感情見證，它是由眾多誠摯、飽含創造性的人們一起努力的成果」。

伯恩斯坦表示，一開始，這6堂講座的意圖是想透過「聽覺」讓大家體驗音樂，輔以視覺手法，播放管弦樂團演奏以及他在鋼琴上的即興演奏，但他從沒想過有朝一日把內容印刷成冊會是什麼模樣。

伯恩斯坦表示，這一系列講座「不可能採用任何一種領域內的精確措辭，解說觀點時引用的知識也五花八門，什麼學科都有」。他形容這一系列講座「開啟了我跨學科聯想並沉醉於理論」，並特別感謝家人「欣然忍受我一切瘋狂的行徑」。

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新經典文化指出，前3場講座，伯恩斯坦巧妙運用語言學家杭士基著作「語言與心智」，以語言學中的聲韻、句法，以及語義學，分析古典樂的聲音、結構與含義。

第4講伯恩斯坦探討浪漫時期的音樂，其中和聲和樂曲結構更為多樣和自由；第5場講座「20世紀的危機」概述古典樂朝向非調性發展的趨勢，這一重大變革是否將帶來危機；最後一場講座「大地之詩」聚焦史特拉汶斯基的作品，伯恩斯坦認為他已從中找到「未解的問題」可能的解答。（編輯：張雅淨）1130409