車鼓陣保存者施朝養推廣技藝 彰化縣府出專書

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣文化局為無形文化資產「車鼓陣」保存者施朝養出版新書，高齡92歲施朝養今天出席發表會表示，小時候學車鼓陣技藝，現在用來推廣奉獻很有價值。

縣長王惠美致詞說，施朝養生長於和美鎮雅溝里，15歲開始跟著父親習藝，以車鼓陣反映在地生活型態，77年他成立「和美雅溝才藝車鼓陣」，推廣傳授技藝，並到各社區、學校教學，曾獲頒「台灣省102年地方基層芳草人物」。

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文化局指出，施朝養在110年登錄為彰化縣無形文化資產傳統表演藝術類車鼓陣保存者，縣府為他規劃出版「朝養弄車鼓：車鼓陣施朝養傳統表演藝術生命史」新書，以口述訪談及影像等資料作基礎，紀錄其人生故事、表演特色等，今天舉行新書發表會。

施朝養接受媒體聯訪時表示，一首歌謠很長，以前不像現在有錄音機，只能靠自己死背，逐步將整首曲目完成，現在推廣奉獻此技藝很有價值。他認為家族傳承很重要，過去是父親教他技藝，現在傳承給兒女、媳婦，才有辦法持續撐下去。（編輯：陳清芳）1130409