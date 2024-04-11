鄭穎「戀物」沉浸36國寶 看見歷史滄桑傾聽內心聲音

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）除了翠玉白菜、肉形石，許多人對故宮寶物所知不多，學者鄭穎書寫「戀物」一書，試圖從36件台北故宮國寶，看見歷史的滄桑與時代的美麗容顏，進而傾聽內心的聲音。

鄭穎在書序中表示，她曾在憂鬱症初起的那幾年，透過參觀故宮國寶而找到自己，「那些我所凝視的文物，也一直凝視著我，用它們的身世與故事撫慰我、告訴我：找回安定的力量，傾聽內心的聲音」。

鄭穎提到她在「寒食帖」前突然清醒過來，意識到千年前的春天，蘇軾被貶到了黃州，「自我來黃州，已過三寒食，年年欲惜春，春去不容惜」，「年」字最後的一筆，被拖得長長的，「像不知道終點在哪裡」。

鄭穎說，「台北故宮的文物曾經這樣救贖了我，我也想這樣說給您聽」。

書中細膩爬梳故宮文物的前世今生，如陪葬用的灰陶加彩仕女俑，背後藏著唐懿宗的女兒文懿公主去世陪葬品的故事，包含服飾文玩、各種珍寶各120車，送葬車隊長達30多里，難怪研究者總說「大唐的陪葬品就是大唐生活的百科全書」。

宋代文人畫出自己的書房，畫中有人物、屏風，有書案、几榻，刻畫出文人雅好，以及他們對理想的思索；從西洋傳入的鼻煙壺竟成為清代人的生活必需品，他們可一日不飲食，而不可一日不聞鼻煙，從此花卉、仕女、聊齋故事，甚至山水行旅圖都可藉精巧鼻煙壺流動於指尖。

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知名的北宋范寬「谿山行旅圖」被譽為中國山水畫裡最崇高的一座山，構圖還很數學，且在畫中埋下許多小遊戲，引領現今人們尋索人在天地間的位置；夏珪「溪山清遠」山水畫主體竟全被水氣所浸潤；黃公望「富春山居圖」不同於北宋巍峨的巨碑式山水，而是山行綿亙，水無邊界，由沿岸人家、沙丘、灘石、山巒疊成。

鄭穎澎湖人，文化大學中文研究所博士，現任教於台北醫學大學通識教育中心，著有「野翰林：高陽研究」、「臺灣現當代作家研究資料彙編66：高陽」、「鬱的容顏：李渝小說研究」、「物志：從古典到現代的文學『物』語」等書。（編輯：陳仁華）1130411