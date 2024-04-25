屏東排灣貝拉人聲樂團 5月赴澳門藝術節演出

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府扶植的「排灣貝拉Paiwan-pella人聲樂團」，將於5月受邀澳門藝術節演出，展現屏東原住民天籟美聲與優美古謠，透過音樂交流傳遞台灣多元文化。

屏東縣府發布新聞稿表示，澳門藝術節自西元1988年開始舉辦，是澳門年度藝術盛事，提供來自各國的藝術家、團體相互交流的展演平台。成軍6年的「排灣貝拉Paiwan-pella」，是由一群來自屏東原住民孩子所組成的阿卡貝拉團體，表演風格以排灣族的傳統古謠為主，將母語融入現代歌曲，呈現獨特的表演形式與音樂元素。

繼去年受邀上海表演，今年5月18及19日將前往澳門，也藉由古謠工作坊讓屏東團員與當地青年阿卡貝拉團隊進行音樂交流，見識不同的文化藝術，豐富學習視野。

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文化處指出，去年排灣貝拉青年組在台灣盃現代阿卡貝拉大賽獲金牌第3名，並進軍世界盃現代阿卡貝拉大賽青年組以優異表現，勇奪銀牌殊榮。團員為了這次演出，近期密集練唱，希望以美妙與穿透力的歌聲在國際發光。

縣府提及，扶植阿卡貝拉為全齡培訓計畫，每年透過公開徵選、培訓不僅在全國合唱賽事及演出大放異彩，且常也受邀至世界各地演出，讓更多人聽見台灣屏東阿卡貝拉的特色。（編輯：陳政偉）1130425