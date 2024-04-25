柯文哲挑戰舞台劇 模仿蘇貞昌黃國昌經典語錄

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨主席柯文哲參與音樂劇「倒垃圾」演出將於週五登場，劇團今天舉行彩排演練，柯文哲不僅現場唱跳，還模仿前行政院長蘇貞昌、民眾黨立委黃國昌的經典語錄。他受訪表示，演舞台劇需要專業，這是學習的旅程。

全民大劇團音樂劇「倒垃圾」3度加演巡迴，邀請柯文哲扮演「柯P」，在劇中擔任都更協調者，週五將在城市舞台演出，並展開各地巡演。劇團今天安排彩排記者會，柯文哲、藝人賴佩霞及演員現場演出部分戲碼，並於會後接受訪問。

彩排過程中，柯文哲不僅唱歌跳舞，還模仿蘇貞昌喊起「衝衝衝」的經典語錄，隨後又突然黃國昌上身，高分貝高喊「太離譜了」，惹得現場哄堂大笑。

媒體詢問，模仿黃國昌的橋段是否有跟本人學習。柯文哲笑說「不用」，因為每天看電視都看得到，而且跟黃國昌本人很熟。

柯文哲表示，演舞台劇對他而言，最主要是瞭解這個行業，因為過去很難了解舞台劇幕後工作，「這是一個學習的旅程」。

但柯文哲也笑說，演舞台劇不僅辛苦，還需要專業門檻，對他而言太困難，從答應劇團的第一秒就開始後悔。

至於是否會擔心忘詞，柯文哲說，他已先想好演出橋段要講些什麼，其餘就自由發揮，但比較辛苦的是與他對戲的演員。

媒體詢問賴佩霞給柯文哲的演出打幾分。賴佩霞表示，她發現柯文哲的音準有變好，不過還有很大的成長空間，但這幾天再提醒調整，實際演出一定會讓外界驚喜。

由於柯文哲後續將隨劇團至全台巡演，媒體詢問是否還會模仿其他政治人物。導演謝念祖表示，屆時端看有無其他時事狀況適時加入。（編輯：蘇志宗）1130425

台灣民眾黨主席柯文哲（圖）首次參與劇場演出，25日在台北市藝文推廣處城市舞台出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會，演出劇中片段。中央社記者張新偉攝 113年4月25日