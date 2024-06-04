蕭邦國際鋼琴大賽三獎得主 賈西亞首訪台風格獨特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）2021年蕭邦國際鋼琴大賽三獎得主西班牙鋼琴家馬丁．賈西亞．賈西亞兼具傳統又自帶個人風格，他也是首位打進蕭邦鋼琴大賽決賽的西班牙鋼琴家，音樂會不斷，今晚將在國家音樂廳舉行演出。

蕭邦鋼琴大賽是競爭激烈的一級國際音樂賽事，但除了得名之外，音樂會邀演續航力更是未來音樂生涯成功與否的關鍵。馬丁．賈西亞．賈西亞（Martín García García）不但拿到蕭邦大賽三獎，也是協奏曲獎得主，得的雖然不是首獎，但無損其音樂光芒，他說，他現在最需要的就是「適應時差的能力」。

賈西亞的名字中有兩個García，鵬博藝術總經理徐鵬博接受中央社記者訪問時表示，在填寫相關資料時，不確定其姓氏到底是兩個García，還是一個García，「我們寫信問了經紀人，經紀人很快回信，而且回答得很詳細，第一個García是來自父親的姓氏，第二個García是來自母親的姓氏，兩者並用。」

賈西亞今年27歲，曾拿過紐約國際鋼琴音樂節冠軍，在還沒摘下2021年克里夫蘭國際鋼琴大賽首獎以及同年華沙蕭邦國際鋼琴大賽三獎之前，他早已是廣受國際樂壇關注的新星。

賈西亞透過鵬博藝術發布的新聞資料表示，光是2022年，他搭乘超過200趟航班，「如果我可以選擇有什麼超能力，我希望有立刻即適應時差的能力，雖然這看起來不像超能力，但確實是我目前需要的。」

賈西亞表示，有人認為蕭邦的音樂是全然的黑暗與絕望，但他並不認同，「蕭邦就像一枚硬幣，具有黑暗、光明的正反兩面。而我在曲目安排上也都會注意這一點，不會讓全場音樂會的整體曲目呈現過分地偏袒某個面向，使聽眾聽完後心情跌到谷底，或喜上雲霄。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賈西亞認為，蕭邦的鋼琴作品與貝多芬、巴赫在創作上有很深的淵源，「他的自由度是建立在前兩位作曲家既有的和聲、對位基礎上，甚至包括巴洛克早期音樂的對位手法，進而發展成自己的語言。」賈西亞說，蕭邦的創作技法並非無限自由，「反倒因為有層層限制，才能為他的傷感注入凝聚力傳遞給樂迷。」

「蕭邦大賽三獎暨協奏曲獎得主－賈西亞．賈西亞鋼琴獨奏會」今晚將在台北國家音樂廳演出。曲目包括蕭邦「波蘭舞曲」、「船歌」、「前奏曲」及「第二號鋼琴奏鳴曲」；下半場則帶來布拉姆斯「f小調第三號鋼琴奏鳴曲」等。（編輯：張雅淨）1130604