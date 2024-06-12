王舜薇關注與核共存的人們 獲在場非虛構獎學金

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）第4季「在場．非虛構寫作獎學金」名單揭曉，入選者包括長期關注反核運動的王舜薇；聚焦戰爭與家族離散記憶的李潔琳；探討跨性別者困境的胡卯；深入烏俄戰爭文化問題的糜緒洋。

此外，關注人口老化與醫療體系不堪重負議題的樹瓊，獲得「歐洲移民寫作獎」。

寫作平台Matters與香港文藝復興基金會於2021年12月發起「在場．非虛構寫作獎學金」，為獨立寫作者提供獎金和編輯支持，向全球華文寫作者徵稿。

這項鼓勵寫作的活動今年進入第4季，根據官方網站公告訊息，本季共收到300多份提案申請，其中近40份報名「歐洲移民寫作獎」。

主辦單位同時公布獲獎者的感言及評審意見，其中以「恆春核事－與核共存的人們」獲獎的王舜薇表示，「反核」確實是宏大公共議題，但持續僅從宏大框架理解，忽略個體的主動與複雜，或許是這個已綿延40年的社會運動經常欲振乏力的原因之一。

以「暹羅，阿公未能到場的遠方」獲獎的李潔琳表示，她希望能在這篇寫作中探討一個問題：「身處時代巨變現場的人，有過哪些掌控自我命運的時刻？在同一時刻被給予不同選項的人，之後的遭遇又分別走向何處？」

以「泰國—大陸跨性別群體的『應許之地』」獲獎的胡卯，引用網路社群平台「推特」上宣傳「自宮手術」意見領袖的話說：「如果我死了，那就是作為男生的我死了。我活著，那就是作為女生的我重生了。」

以「英國國民醫療體系（NHS）：顛倒世界與異鄉醫護」獲獎的樹瓊表示，「我在所有真實的勞動中逐步尋找生活的意義，如果我可以找到，那我覺得讀者也可以」。

以「戰時的文學抉擇：烏克蘭的去俄化與文學的身份危機」獲獎的糜緒洋表示，「這是一個對我而言非常個人的故事。我不想像一些同行那樣，一邊研究俄羅斯文學，一邊卻對俄羅斯的導彈視而不見。」

得獎文章將於9月完整公布。（編輯：陳政偉）1130612