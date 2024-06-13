台灣動畫提案在法國安錫影展 吸引國際合作

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（中央社記者李若韻安錫12日專電）號稱動畫界盛事的法國安錫影展現正熱烈舉行，5組來自台灣的動畫提案11日在「台灣提案專場」表現最好的自己，吸引未來商業夥伴，爭取國際資源。

已成立60年的法國安錫國際動畫影展（Annecy Festival International du Film d’Animation），每年吸引超過100個國家的創作者參賽，觀眾高達16000人，是動畫界盛事，今年於6月9日至15日舉行。安錫影展所屬的市場展也成立35年，稱為Mifa（Marché international du film d’animation d’Annecy ），更是動畫界重要的創投媒合場所，動畫產業鏈的國際業者在此齊聚，尋找下一階段的商業夥伴，於6月11日至14日舉行。

文化內容策進院今年與Mifa Campus官方合作於11日下午在Mifa展場內舉辦「台灣提案專場」（Taiwan Spotlight），共有5組團隊參與提案，尋求國際合製機會。其中2組為動畫劇集企畫案：連俊傑的「雲之獸」、陳宇弘、賴映彣的「宇弘與翻車魚」；3組為長片企畫案：王登鈺的「不露斯摩思 流浪故事集（紳士前傳）」、紀柏舟的「雲影傳說」、傅睿邨、劉育樹的「歡迎來到朵莉之家」。

文策院全球市場處組長黃資棻接受中央社採訪時表示，每個作品都是一時之選，但如何在提案的限定時間內展現最好的自己，需要很多準備。

黃資棻說：「『台灣提案專場』因為與Mifa Campus官方合作，今年3月底4月初時Mifa便派3位導師來台，替所有團隊做行前訓練，為求在提案過程中更有效率，大家也都很認真準備，當來到法國安錫Mifa現場提案時，除了將作品介紹的很完整外，更預測到合製者或投資者可能會問什麼，彼此的對話都是將對作品的理解更進一步。」

黃資棻解釋，台灣因為創作很自由，作品類型多樣，創作者本身也非常多樣。例如在「台灣提案專場」裡最年輕的創作者陳宇弘、賴映彣才剛大學畢業不久，他們的作品「宇弘與翻車魚」是從大學畢業製作中繼續發展的，而去年剛在安錫影展拿下最佳VR水晶獎的王登鈺則最資深。

黃資棻認為「台灣提案專場」過程順利，氣氛熱絡，在場有些專業人士在驚豔之餘，已透露合作興趣，或是對圖像風格強烈的動畫，提出是否能改編成漫畫或其他IP作品。

黃資棻說明這5組提案的創作進度都不同，對資金尋求的期許也不同，有的已經快要完成，但希望能找到資金再推出下一季，或是將作品的精緻度再提升；有的還在劇本初期的草稿，希望能加入國際夥伴，讓作品更具有世界觀。

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黃資棻說：「文策院希望創造一個有機的場域，比較不是我們選一個單位再跟一個單位配對媒合，像是這次在Mifa舉辦『台灣提案專場』與『台灣作品放映專場』，都是讓大家聚在一起，互相認識，宣傳台灣是很重要的。」

在「台灣提案專場」後，文策院也於Mifa舉辦另一個台灣專題「台灣作品放映專場」（Taiwan Talents Showcase），放映王登鈺的「幽暗小徑的鬼」與張徐展的「熱帶複眼」，該兩部作品目前符合奧斯卡入圍資格，為此文策院特於影展期間舉辦前期活動，藉由放映和交流，積極連結國際動畫人脈資源。（編輯：田瑞華）1130613