張立人展觀展人次破5.5萬 「作夢計畫」開放徵件

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（中央社記者王寶兒台北13日電）北師美術館5月推出藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」，展期未結束便累積5.5萬參觀人次，該展源自北師美術館推出第4屆「作夢計畫」，第5屆計畫即日起開放徵件至9月30日。

北師美術館今天向中央社記者表示，「戰鬥之城．終」展5月4日起展出，截至今天下午約3時共累積5.5萬參觀人次，人氣程度比擬展出雕塑「甘露水」的「光－台灣文化的啟蒙與自覺」展，在開展後2、3個禮拜都有排隊情形，逢假日時還沒開館就會有民眾在外等候，現已優先適用預約制，也開放現場候補。

「戰鬥之城．終」展為北師美術館推出「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」第4屆得主，該計畫2年1度，自2015年起向國際展開徵件，透過美術館專業資源與協助，支持新世代創作者。

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北師美術館透過新聞稿分享，第4屆獲選藝術家張立人，歷時14年推出「戰鬥之城．終」以類舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一座繁複而龐雜的迷宮。透過完整展出「戰鬥之城」，帶領觀眾看見藝術家如何在越趨現實的大環境下，仍試著保有自我以及理想的軌跡。

北師美術館表示，迎接「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」計畫10週年，為反映物價上漲及實際製作成本，自本屆起，展演製作經費也提升至新台幣100萬元。歡迎20歲至40歲之個人或團體（其成員需三分之一為20至40歲），提出具實驗性、跨領域的藝術創作計畫投件，一同發掘美術館未來的可能性。（編輯：李亨山）1130613