安錫影展 鍾承旭短片企畫獲法國動畫駐村補助獎

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（中央社記者李若韻安錫14日專電）旅德台灣動畫導演鍾承旭的短片企畫案「失而復得，之，皆大歡喜」昨天在法國安錫動畫市場展脫穎而出，獲Ciclic動畫駐村補助獎，將支持法國製片加入並提供短期駐村完成作品，促進跨國製作交流與經驗。

法國安錫動畫市場展於6月11日至14日舉行，今年官方提案單元的投件數量創新高，共計760個企劃案投件，來自82個國家，分為短片類、長片類、XR與遊戲類、電視影集類。短片類今年有300個企劃案投件，初選後剩下11件，最後僅1件得到Ciclic動畫駐村補助獎，競爭激烈。

鍾承旭表示，很感動Ciclic駐村中心願意支持較非主流的酷兒題材，也願意讓他嘗試非傳統敘事的超寫實故事，除了動畫製作，「失而復得，之，皆大歡喜」擁有大量旁白，未來也要花時間在配音演員的導演工作上。

代表駐村中心出席頒獎的雷居諾（Eric Reginaud）向中央社表示：「『失而復得，之，皆大歡喜』（Lost and Found）的酷兒主題非常值得被訴說，故事內容既有趣又溫柔，讓人沉浸其中。圖像設計也非常優美，在審件階段時已讓我們一見鍾情。」

雷居諾表示，Ciclic動畫駐村補助獎將提供3萬5000歐元（約新台幣121萬元）補助，支持獲選者找到合適的法國製作單位一同製作，當團隊到齊準備進入製作期時，便可申請來Ciclic動畫駐村專心創作，駐村期間從3個月到5個月不等，依需求調整。

鍾承旭向中央社表示，謝謝文策院與國藝會支持，也謝謝英國製作人布朗（Tom CJ Brown），謝謝法國Ciclic駐村中心，「很期待能把這部短片做完，促進跨國製作的交流與經驗。」

鍾承旭解釋，Ciclic是法國重要的動畫駐村單位，有完整的動畫製作工作室，提供許多設備，當未來他與製作團隊進駐後便能好好發展作品。駐村中心設有電影院，在駐村期間也會邀請他與當地居民分享製作過程，彼此交流。

「失而復得，之，皆大歡喜」由台灣與英國合製的動畫短片，目前正在前製腳本階段，正在畫分鏡，片長預計17分鐘。動畫類型為戲劇與情色，動畫風格為融合手繪與電繪的2D逐格動畫。

故事內容敘述一對感情進入平淡的酷兒情侶，對彼此已失去好奇，一日，當主角發現冰箱裡有一顆會發出螢光藍色的蛋，竟對這顆蛋產生畸戀，並引發伴侶的嫉妒將蛋拋出窗外，主角便開始在整座城市尋找那顆蛋，並試圖說服所有人為什麼他愛上蛋是合理的。是一部荒謬奇幻又帶驚悚元素的三角愛情故事，釐清對愛的觀點。

鍾承旭表示，在開發腳本時做了許多研究，想尋找一個物件能代表簡單、無辜、卻具發展性，便想到蛋，蛋在藝術史上常代表著希望與性慾，像是藝術家安迪．沃荷（Andy Warhol）就創作過蛋的版畫，很多電影也藉由蛋表現出情色、孕育、神秘的元素與訊息。

英國製作人布朗向中央社表示，很高興這部短片將有機會完成，也很替鍾承旭高興，「我在幾年前也獲得過Ciclic動畫駐村補助獎，那是一個很棒的地方，鍾承旭將能專注地與一群有創意的人合作電影。這份補助能支持我們擁有資金邀請法國製作團隊擔任合製，我要來聯繫幾位有趣的人選了。」

製作動畫電影需要時間與機會，鍾承旭形容像是拉長戰線的計畫。他在今年2月時便遞交近60頁的書面簡報爭取機會，內有完整的文字劇本，和部分已經處理好的動畫細節。在獲得補助獎後，製作人布朗將會花上一年至一年半尋找適合的法國合製單位，然後才會與Ciclic確認進駐檔期，「失而復得，之，皆大歡喜」才會進行到下一階段。

Ciclic全名為「羅亞爾河谷地區書籍影像及數位文化中心」，設有法國最具代表性的動畫駐村中心（La résidence Ciclic Animation），成立於2000年，位在法國中部羅亞爾河的羅尚博（Rochambeau），是針對動畫電影的文化機構。（編輯：田瑞華）1130614

法國安錫動畫市場展官方提案單元頒獎典禮於13日舉行，短片類與長片類各獎項獲獎者於台上合影，台灣導演鍾承旭（後排左4戴黑帽者）獲Ciclic動畫駐村補助獎。中央社記者李若韻安錫攝 113年6月14日

旅德台灣動畫導演鍾承旭（圖）13日於法國安錫動畫市場展獲Ciclic動畫駐村補助獎，獲補助企劃案「失而復得，之，皆大歡喜」從酷兒角度訴說一場荒謬奇幻的三角愛情故事，釐清對愛的觀點。中央社記者李若韻安錫攝 113年6月14日