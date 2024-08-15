「藝穗行動」永續馬祖戰地文化 15青年發想藝術轉譯

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（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）連江縣政府舉辦「藝穗行動」，募集15名具藝術設計與創作背景青年，在馬祖進行為期2週、以戰地文化場域永續為主題的藝術轉譯，從中發想多樣創作形式與想像。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，為推廣馬祖戰地文化景觀場域永續與藝術轉譯的理念，並扣合世界遺產潛力點教育推廣，舉辦「藝穗行動」，並於日前徵選15名具藝術設計與創作背景青年，自12日起至25日止，於馬祖進行創作。

此外，文化處將於18日下午於南竿53據點舉辦「場域地景聚落」論壇，邀請國立成功大學建築系名譽教授傅朝卿、參與53據點改造的建築師莊帛軒，以及曾參與馬祖國際藝術島的藝術家邱承宏等，共同討論透過空間再造與藝術創作，對戰地文化景觀價值重新閱讀與轉譯。

文化處指出，藝穗行動創作範圍為南竿鄉仁愛村至津沙村的聚落建築群，包括津仁步道沿線軍事據點、碉堡、聚落內開放空間，並以「場域、地景、聚落」為3大主題，讓獲選青年能從中發想多樣創作形式與想像，開啟對歷史記憶與生命故事的體驗及再造。

文化處並強調，透過論壇舉辦，除讓民眾能親近藝穗行動外，更盼將經驗傳承給年輕世代創作者，以延續場域精神及永續發展外，參與民眾與來賓、來馬祖創作青年之間能有機會對話，創造更多不同交流可能性。

民眾若欲參與論壇須事先報名，名額有限，報名網址為：https://www.accupass.com/event/2408101225355433426500。（編輯：陳仁華）1130815