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衛武營爵士週台美巨星齊聚 23日連3天「爵」醒傳承

2024/8/22 14:15（8/22 15:16 更新）
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第2屆衛武營爵士週將於23日登場，衛武營藝術總監簡文彬（左3）、美國爵士樂巨擘查爾斯．洛伊德（Charles Lloyd）（右3）、台灣鼓王黃瑞豐（左2）、爵士薩克斯風演奏家蘇聖育（左1）等人22日出席記者會。中央社記者林巧璉攝 113年8月22日
第2屆衛武營爵士週將於23日登場，衛武營藝術總監簡文彬（左3）、美國爵士樂巨擘查爾斯．洛伊德（Charles Lloyd）（右3）、台灣鼓王黃瑞豐（左2）、爵士薩克斯風演奏家蘇聖育（左1）等人22日出席記者會。中央社記者林巧璉攝 113年8月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）第2屆衛武營爵士週將於本週五登場，首日由美國爵士巨擘查爾斯．洛伊德（Charles Lloyd）領軍帶來「明日依舊」揭開序幕，票房表現亮眼；衛武營也推出開放舞台（Open Jam）、大師班及市集等活動。

衛武營今天舉行「2024衛武營爵士週」宣告記者會，今年主題為傳承，活動也邀請查爾斯．洛伊德、台灣鼓王黃瑞豐、爵士薩克斯風演奏家蘇聖育等人分享。

查爾斯．洛伊德說，第一次到高雄演出，希望能帶來不一樣火花，自己是非裔美國人，加上原住民身分，傳承對自己來說特別有意義。

黃瑞豐說，回到家鄉表演的感覺很棒，這次帶來不同年代的爵士經典樂章，包括沒問題、商隊、皓月當空、多美好的世界、循環、給Rich的歌、萬枝調、心之所向為樂、黃昏的故鄉、橄欖樹等。

衛武營藝術總監簡文彬說，這幾年發現高雄民間不少人欣賞及推動爵士樂，衛武營有歌劇、交響樂等各式表演，似乎就缺了爵士樂，爵士樂既有古典也有流行，基於這樣的想法開始舉辦爵士週，未來希望結合更多民間力量，讓欣賞爵士、玩爵士變成一股風潮。

衛武營表示，「衛武營爵士週」3檔演出一推出旋即掀起搶票熱潮，23日由查爾斯．洛伊德領軍帶來「明日依舊」揭開序幕；24日則黃瑞豐，攜手4名台灣傑出爵士音樂家演出黃瑞豐爵士五重奏「爵代豐華」；25日蘇聖育領銜演出「臺味爵醒」壓軸登場。

簡文彬說，此次台美爵士巨星齊聚衛武營，3檔風格各異、精彩節目搭配極受歡迎的衛武營限定開放舞台（Open Jam）、大師班及市集等周邊活動，充分展現爵士樂融合不同元素、自由即興精神，邀請愛樂者一同領略爵士無限可能。

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為打造完整爵士體驗，爵士週期間另規劃有市集、駐店限時優惠及相關周邊活動，週末午後，3樓樹冠大廳有室內市集，讓大眾跟著慵懶放鬆爵士樂，在室內悠閒舒適環境中，挑選文創商品或是參與押花體驗課程。

此外，位於公共鋼琴旁的新開幕駐店GOR'COFFEE同步推出指定飲品買一送一期間活動；3檔售票節目的廳院前廳，則由高雄麥酒工房推出在地手作精釀飲品，將帶給現場觀眾不一樣爵士體驗。衛武營提醒，民眾可搭乘捷運參加活動，酒後不開車。（編輯：陳仁華）1130822

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