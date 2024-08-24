NTSO國際青少年管弦樂營衛武營巡演 展現默契

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（中央社記者趙靜瑜高雄24日電）國立台灣交響樂團舉辦的NTSO國際青少年管弦樂營管弦樂團昨天在高雄市衛武營巡演，部分弦樂展現動人默契。指揮廖元宏表示，從集訓到演出，這群音樂學子可說「翻倍成長」。

音樂會曲目包括作曲家羅西尼（Gioacchino Antonio Rossini）的「賽維亞的理髮師」序曲（Overture to “Il Barbiere di Siviglia”）、作曲家德弗札克（Antonín Dvořák）的「B小調大提琴協奏曲」（ Cello Concerto in B minor, Op. 104, B. 191）及作曲家柴科夫斯基（Pyotr Ilich Tchaikovsky）的「E小調第5號交響曲」（Symphony No. 5 in E minor, Op. 64）。

擔任獨奏的旅美大提琴家陳南呈在後台告訴中央社記者，和這麼多年輕音樂學子互動，想起年輕時的自己，收穫很豐富。

陳南呈說，這群音樂學子彩排時較不緊張，但一上台很自然收束心情，盡情展現，他希望跟樂團融在一起，讓樂團部分更好聽，跟樂團一起創造音樂。他希望他的音樂能在這群年輕音樂學子心中留下一點迴響，「就像之前我參加音樂營得到的感動一樣」。

陳南呈也將擔綱NTSO新樂季音樂會演出，與小提琴家丁章媛合作作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms）「雙重協奏曲，作品102」（Concerto for Violin and Cello, Op. 102）。

陳南呈說，這首樂曲「嚴肅而詼諧」，希望傳遞出幽默感。這也是他首次跟指揮家水藍合作，非常期待。

此外，廖元宏音樂生涯中多次參加NTSO國際青少年管弦樂營，還認識現在任職巴黎管弦樂團的小提琴家妻子施昕妤，「當年她才14歲。」2023年廖元宏拿到西班牙利里亞國際指揮大賽首獎，開展歐洲指揮生涯，返台擔任音樂營指揮，正是音樂營給予音樂學習養分最好見證。

廖元宏表示，他對這個音樂營充滿情感，但站上台面對眼前幾十名學生樂音要能和諧真的不簡單。團員樂團經驗非常少，連曲子可能都沒聽過，他指揮拍點下得更清楚，要求團員專注力須更集中，「一次又一次我聽到他們一起拉琴，心中還是有莫名的悸動。」

他說，青少年管弦樂團就是有種說不出的熱情與感染力，希望大家都能在NTSO音樂營有收穫，在個人聲部、音量平衡與樂團經驗上繼續努力。

NTSO國際青少年管弦樂營管弦樂團今天下午將出發前往泰國，在泰國台灣會館與泰國藝術大學演出，展現雙邊文化交流。（編輯：李明宗）1130824