第2屆社區營造獎揭曉 日學者宮崎清獲頒評審團獎

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）台灣推動社區營造至今30年，文化部今天公布第2屆社區營造獎得主，日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲頒評審團獎，感謝他對台灣社造長年且不間斷的貢獻。

台灣自1994年推動社區營造至今30年，為表彰社造工作人員、傳承社造經驗與價值，文化部特別辦理社區營造獎。

本屆共有134件團隊或個人參賽，由文化部邀集專家學者組成9人評審委員會，經熱烈討論及初、決審多輪投票，最終確認4類獎項及評審團獎共11名（組）獲選，分別獲得獎金新台幣20萬元。

文化部長李遠說，社造30年為台灣各地造就最美的人文風情，邁向下一個30年，文化部提出「百大文化基地」構想，期盼整合及呈現政府與民間累積及共創30年的社造成果，包含社造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共創共享，具有經濟及觀光潛力的文化基地。

本屆評審委員特別頒發「評審團獎」給日本千葉大學榮譽教授宮崎清。宮崎清在台灣推動社造初期，即扮演提供新視野及協助培育社造種子人才的角色，30年來未曾中斷，期間亦積極促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

「社造貢獻獎」有3組獲選，包含花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會，以及基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖；「社造創新獎」得主為高雄市旗山尊懷活水人文協會，以及彰化縣源泉社區發展協會執行秘書賴昭旭。

「青年行動獎」則有3組得獎者，分別是大山北月創辦人暨執行長莊凱詠、七喜廚房創辦人楊七喜以及南投縣中寮鄉漳平溪文化藝術協會；「社造行政獎」共2組獲選，為宜蘭縣政府文化局約聘人員莊鵬燁和苗栗縣獅潭鄉公所。

第2屆社區營造獎頒獎典禮將於12月20日舉行，地點在松山文創園區。（編輯：張雅淨）1131028

文化部28日公布第2屆社區營造獎得主，雲林縣螺陽文教基金會榮獲「社造貢獻獎」，曾於2023年舉辦西螺老街Folk Art藝術節，用藝術作為地方文化與生態改變的力量。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年10月28日