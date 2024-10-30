胡婉玲出任中央社社長 11/1正式上任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北30日電）中央通訊社今天召開董事會，通過胡婉玲出任中央社社長人事案。胡婉玲表示，希望領導中央社，持續作為權威資訊來源的中流砥柱。

中央社今天舉行第10屆董事會第7次會議，由董事長李永得主持，會中通過董事長提名胡婉玲為新任社長人事案。董事發言討論極為熱烈，均期許新任社長帶領中央社繼續維持客觀、公正、具備優良品質的新聞專業，同時擴大經營能量。

新任社長胡婉玲定於11月1日上任。她在董事會後受訪表示，接到董事長李永得邀請時有些驚訝，因為與過去工作型態性質較為不同，但她把中央社視為很好的磨練機會，「這個環境是有使命感的人可以發揮的地方，求真、求正確、做真正採訪，這是很難能可貴的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

胡婉玲表示，今天是她第2次走進中央社，首次是1994年榮獲曾虛白公共服務新聞獎時入社領獎，「30年後，我還在新聞界，第2趟進來是要加入打拚，我很珍惜這個緣份。」不管媒體環境變化多大，她都會與大家一起繼續堅持，讓中央社作為權威資訊來源的中流砥柱。

胡婉玲從事新聞傳播工作資歷達36年，歷任華視主播，民視台語新聞製作人、主播、製作中心主任、採訪中心副理兼主任、新聞部經理（2002-2017年）與新聞傳播群副總經理（2017-2024年）。（編輯：陳政偉）1131030