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高雄城市書展9日登場 百元購書券限量兌換

2024/11/1 11:01
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）2024高雄城市書展將於9日至24日登場，73場講座、26場特別企劃活動已開放報名。市圖總館有「港灣書展」及文創、美食「草地市集」，完成任務可兌換100元購書券。

高雄市立圖書館今天發布新聞稿表示，今年活動特別推出書展限定優惠，完成任務即可兌換100元購書券，消費還可加碼。另外，憑借閱證到高雄市電影館觀賞指定片單享優惠價200元。

高市圖表示，感謝銓興營造、高雄港都扶輪社贊助港灣書展2000張購書券，書展期間民眾只要完成「參加總館講座」、「參加集章活動」、「辦理個人借閱證」或「於總館生活索書號單筆消費滿額」4項任務其中一項，即可兌換100元購書券，每人每天限換1張，換完為止。

高雄市電影館今年也和高市圖合作，自1日至12月29日，活動期間憑高市圖實體借閱證或出示行動借閱證、個人書房畫面，至電影館購票觀賞11月特別企畫「文學改編經典電影」指定片單，即享優惠票價。片單包括，「傲慢與偏見」、「理性與感性」、「純真年代」等8部經典文學電影。

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活動期間，大東藝術圖書館在9日、16日、23日、24日也邀請插畫家曾耀慶、廢廢子、柳廣成及阮光民等分享創作插畫過程。出身高雄的曾耀慶，以各種可能的姿態與運動方式描述、形塑自己及所接觸的世界，呼應城市書展主題「體感閱讀」。

高市圖說明，2024高雄城市書展質感講座共計73場，因應高雄城市書展的多元主題閱讀分享，講者來自百工百業，主題包山包海，有從事工業的「超認真少年」、殯葬業的「大師兄」、魚販「林楷倫」、巡山員「阿步」以及環境教育「齊廷洹」，呈現多元閱讀風格。（編輯：郭諭儒）1131101

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