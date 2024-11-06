台南安平鎮城隍廟公普繪本發表 記錄逾百年文化傳承

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市安平鎮城隍廟每年農曆7月公普，傳承逾100年，安平區公所編著公普繪本今天發表，保存、記錄這項傳統文化資產，也介紹流傳地方廟宇獨特故事。

建於清領乾隆年間的安平鎮城隍廟，是台南市安平地區4大公廟之一，每年農曆7月公普由安平各角頭廟輪流擔任主普，已傳承100多年，安平區公所請來文史工作者執筆、石門國小師生插畫，共同編著「安平鎮城隍廟公普繪本」，今天在安平鎮城隍廟埕發表新書。

市長黃偉哲也到場推薦這本記錄安平鎮城隍廟公普的繪本，他說，台南是宗教之都、文化之都，擁有傲人宗教及無形文化資產，不僅剛發表的安平鎮城隍廟公普繪本，安平開台天后宮「安平迎媽祖上香山」及「安平靈濟殿孤棚祭」也被記錄成繪本。

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市府表示，安平鎮城隍廟公普在當地有「城隍廟無普，無人敢普」古老諺語，每年中元普度必須由城隍廟舉辦「公普」，其他宮廟才能進行「普度」，代表對這項傳統的重視及尊重。

安平區公所將把繪本送至台南市各圖書館提供實體借閱，同時將繪本電子檔刊載在區公所網站，以利上網點閱，未來也透過講座、活動等場合推出贈書，彰顯安平在地文化傳承。（編輯：陳仁華）1131106