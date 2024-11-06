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耗時19年打磨 台大人文館奪2024台灣建築獎

2024/11/6 14:53
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）2024台灣建築獎出爐，「台灣大學人文館」以極高共識獲得殊榮。台大人文館歷時19年才完工，建築師簡學義也把獎項獻給等待建物落成多年的台大師生。

中華民國全國建築師公會今天在台北舉辦「台灣建築25年獎」暨「2024台灣建築獎」揭曉記者會。

「2024台灣建築獎」評審召集人陳良全指出，本屆著重對環境看法，對環境回應越多、設計越出色，尤其首獎得主、竹間聯合建築師事務所團隊歷時19年、16個發展方案才完工，對他們所展現的驚人意志力感到欽佩。

竹間聯合建築師事務所創辦人簡學義直言，這個案子有其特殊性，作為台灣大學的第一學府，同時面對台大校門意象、歷史建築融合等複雜議題，各界關注度高、意見各異，光前置溝通就花了5年，後5年仍持續慢慢化解各方問題。

簡學義無奈表示，沒想到，興建過程又遇上COVID-19疫情，他苦笑說：「大家可能都沒想過，一個開工典禮，會有4個台大校長同時出席。」但他感謝所有參與者及給予反對意見者，這讓團隊能更盡善盡美關照到案子的各個層面。最後他想把獎項獻給台大師生，感謝他們等待那麼久。

另外，今年首度增列的「台灣建築新人獎」頒給林柏陽建築師事務所的「新竹香山那魯灣集會所」。「台灣建築獎佳作獎」則有3項作品並列，包含常式建築師事務所「南竿二六據點轉譯活化再利用」、黃明威建築師事務所＋擊壤設計營造「台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室」、田中央聯合建築師事務所「礁溪國小運動場及地下停車場」。

而為鼓勵建物完工後驗證設計概念的妥適及確保使用者維護，首度舉辦的「台灣建築25年獎」，則由潘冀建築師事務所與建築師王秋華設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」獲獎。

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建築師潘冀今天親自出席，得知獲獎，他意外又高興，尤其圖書館1985年竣工迄今近40年，外觀仍能與校園環境關係搭配，值得安慰，也盼獎項引起社會對維護建物環境共識。

潘冀表示：「台灣不缺豪宅、不缺高尚的環境，但缺乏好的環境建築，希望業主與社會能喜歡建築、使用建築且願意好好保護它。」他並期待，未來建築師們設計時，能更注重建物與周邊環境、都市間關係，把公共性做更好，「若這樣，台灣的建築和都市就有希望。」（編輯：龍柏安）1131106

#台灣
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