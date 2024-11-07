龍應台住進「大自然」博物館 新書「注視」生命

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）從屏東潮州移居台東都蘭，作家龍應台新書「注視－都蘭野書」記錄她「美好卻複雜」的田園生活；她說，自己選擇住入「大自然」這個博物館，「生物跟生物之間的關係，唯有注視才能看見」。

龍應台說，這個博物館有6百萬年常設展，「是大山大海」；館內還有各種特展，「比如眼鏡蛇爬進書房，我尖叫到覺得自己很可恥；地震時田會移位，農友有巨大農損，池塘會破，水塔會歪，電線桿垮了，無電無水無網路，我親身參與體驗，了解這些恐懼之後，我知道這是為我而設的特展，我的田野報告。」

龍應台近4年在「博物館」生活，家裡的高筒雨靴必須倒著放，「我曾經一腳踩進去，結果一隻蟾蜍跳出來」；上廁所時，得先看一下馬桶是不是有其他「生物」；龍應台因為3小時凝視著伸手不見五指的黑夜，卻看見了12顆燦爛流星；也清晰聽見孤獨山羌行走田野的聲響，「這個博物館教會我很多事情」。

龍應台今天在新書發表記者會上表示，過去自己是「偏食的人，一輩子只用腦不用身體，但我認為知識理論必須透過實踐，否則不算誠實」；龍應台說，如果沒有誠實地注視，不可能真心真意腳踏實地去做永續，龍應台說，希望年輕的孩子可以讀到這本書，「因為這裡的一切，是他們未來的家」。

從「野火集」的關懷家國，到「親愛的安德烈」回望家人，龍應台說家國這個單位是最小的，其次是跟家人的關係，「人與大自然的關係這個命題，比家國更根本更重要」；龍應台新書寫的不單是一個作家閒適的「山居歲月」，更有如「湖濱散記」對於人類之外生命物種的尊重與思索，尋找共居可能。

龍應台表示，這本書希望人類可以放下中心主義的本位，以「同居者」的生態環境與其中各種生物的「緊鄰」作為一種新的注視，「人只是這個地球的1%，其他物種則佔99%，我們應該重新出發，瞭解其他那99%，找到共生之道。」

龍應台說，不要認為這些只會發生在鄉下，「懂得注視，就會看見奇蹟」，龍應台舉例台北市路樹，也會有生物界奧秘，都市也會有都市神奇，「父母親如果可以陪著孩子一起注視，不錯過這些生命的奇蹟與美麗，「他們將一輩子受用」。

龍應台新書「注視－都蘭野書」新書分享會，將自11月23日起分別在高雄、台東、台北、台中及屏東舉行。（編輯：陳仁華）1131107