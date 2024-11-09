一本古書拯救全人類 雲端咕咕國刻畫愛書人狂想曲

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）人類瀕臨滅亡，希望卻繫於一本700年前的古書，普立茲文學獎得主、美國作家杜爾新作「雲端咕咕國」，刻畫一連串充滿奇想的愛書人狂想曲，中文版近期在台發行。

杜爾（Anthony Doerr）是美國超人氣作家，囊括歐美多項文學獎項，其中「呼喚奇蹟的光」一書獲普立茲文學獎、卡內基獎，全球銷量已突破1500萬本。

「雲端咕咕國」描述14歲的女孩康絲坦斯，獨自生活在太空艙室內即將屆滿一年，人工智慧「希柏」從星艦上的AI圖書館中為她選出一本書，是關於古代牧羊少年渴望變成鳥、追尋一座天空之城的故事。從這本書開始，串起一段從君士坦丁堡圍城、20世紀公共圖書館爆炸案，到地球毀滅的太空船上的神奇旅程。

根據時報文化發布新聞稿，這是杜爾自以「呼喚奇蹟的光」後，睽違7年的全新創作，全書開場就是世界末日，從相遇到重逢，從廢墟到天堂，從太空艙到古城牆，更觸及氣候變遷、生態恐怖主義、古希臘文藝復興、經濟危機等各種主題。

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杜爾在本書「作者附記」表示，他特別感謝1800年前The Wonders Beyond Thule這本古書，雖然原書已不復存在，但根據9世紀拜占庭宗主教佛提亞斯撰寫的情節摘要，可知該書格局宏大，足跡遍布全球，採擷學者論述和荒誕奇想，「說不定包括首部將觸角伸及外太空的文學記事」。

杜爾將本書獻給過去、現在、未來的每一位圖書館員，他表示，「書跟人一樣難逃一死。它們因為大火、洪災、蟲嚙，或是暴君一時之念而死去。如果未被善加維護，它們就會從世上消失。當一本書從世上消失，回憶就又再度消逝。」（編輯：張雅淨）1131109