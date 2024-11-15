奇美博物館「聖誕週末」 12/14起連2週末登場
2024/11/15 12:17
（中央社記者張榮祥台南15日電）奇美博物館今天發布新聞稿說，「2024聖誕週末」主題「奇美珍藏．華麗盛宴」，12月14日起連兩個週末登場，涵蓋大舞會、市集、戶外星光電影、音樂、舞蹈與展覽共110場節目。
奇美博物館表示，「2024聖誕週末」靈感來自年度特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，聚焦富足豐饒、藝術爆炸輝煌年代，取「繁榮」意象，共同參與藝術、音樂、美食與娛樂佳節派對。
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奇美博物館說，「2024聖誕週末」活動節目首度推出水景庭園DJ派對及西洋劍展，營造西洋節慶浪漫氣息，音樂類型包括管樂、弦樂、打擊樂、鋼琴、豎琴及爵士等。
此外，館方去年首推「名琴饗宴」音樂會，今年加場演出，展出極稀珍皇家國王名琴，包含世界公認最古老大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章中提琴「亨利四世」，讓樂迷聆賞製琴始祖阿瑪蒂（Andrea Amati）打造超過400年歷史傳奇琴音。（編輯：李明宗）1131115
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