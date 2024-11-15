溫羅汀曬書節提前暖身 10條走讀路線深入社區

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）今年3月舉辦的首屆「溫羅汀曬書節」受到不少愛書人關注，主辦單位今天起推出「書香閱讀角」並規劃10條走讀路線，邀民眾深入「溫羅汀」社區，提前為明年3月的曬書節暖身。

「溫羅汀」是指溫州街、羅斯福路及汀州路交錯的區域，是全台書店最密集區域，根據永樂座書店發布新聞稿，第2屆曬書節即將於明年3月15、16日與「台大杜鵑花節」同步舉辦，期盼將「溫羅汀」打造成如同日本「神保町」一樣的書街，因此號召更多商圈書店加入，10月起已陸續在15間書店舉辦講座，為曬書節活動暖身。

曬書節發起人、作家石芳瑜表示，最近和平東路與新生南路天橋即將拆除的消息沸沸揚揚，很多民眾不捨這個地景的記憶即將消失，但其實早年新生南路上就曾有書攤擺設，洋溢濃厚書香氣息，雖然「溫羅汀曬書節」無法複製過往情景，但仍期盼能喚起民眾記憶，讓每年3月的曬書節持續辦下去，讓杜鵑花香與書香陪伴民眾，創造新的美好記憶。

新聞稿指出，曬書節從第1屆起便取得台北市大安區公所和大學里的協助與宣傳，這次更進一步擴大與大安區公所合作，今天起在大安區公所8樓行政中心設立「書香閱讀角」，每月由1家書店提供二手書，供等候民眾翻閱，包括唐山、雅舍二手、永樂座、華欣二手、雅博客二手等5家書店共襄盛舉。

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此外由青田七六團隊與書林書店聯手策劃走讀活動，10條路線包括白色恐怖景美紀念園區、溫羅汀書店、溫羅汀水岸地圖、台大建築之美、溫羅汀多元宗教文化、從台北高校到師範大學、溫羅汀美好食光、昭和町的日式家屋、從早期違建到現今綠色藝術聚落-寶藏巖、溫州巷弄常見草木背後的人文生態意義。

走讀活動將於23日展開，一直到明年1月25日止，線上報名網址https://forms.gle/3g8Z4RYVFJrp3KAK7。（編輯：陳政偉）