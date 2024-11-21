長榮交響樂團新氣象 梵志登受邀擔任駐團藝術家

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）長榮交響樂團今天正式宣告，將從2025年起邀請前紐約愛樂音樂總監梵志登擔任駐團藝術家，合約簽訂2年。梵志登說，他對樂團潛力充滿信心，「去天堂的路會比到天堂還要美麗。」

梵志登（Jaap van Zweden）今天在記者會上表示，他與長榮交響樂團及張榮發基金會「是一步一步慢慢了解，最後合作。」梵志登說，他非常贊同企業做古典音樂的推廣外，也兼具慈善與教育，「這是我最有共鳴的部分，我們可以一步一步往更高的音樂境界前進，樂團有極大的成長潛力，」

梵志登出生於荷蘭音樂世家，父親是鋼琴家，父親鼓勵他學小提琴，後赴美國茱莉亞音樂學院就讀，師事小提琴教母迪蕾（Dorothy DeLay），19歲成為荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團歷年來最年輕的樂團首席。擔任16年樂團首席後，梵志登走上指揮台，開展指揮生涯至今。

梵志登現任首爾愛樂樂團音樂總監，今年剛卸任紐約愛樂與香港管弦樂團音樂總監，2026年9月將接任法國廣播愛樂樂團音樂總監。他也是至今與台灣交響樂團簽約合作知名度最高的指揮名家，這個合作也將為台灣交響樂團發展開啟嶄新的里程碑。

梵志登表示，他從就讀茱莉亞音樂院時就發現，教室一半以上都是亞洲人，「我可以感覺亞洲人對於古典音樂的熱愛。」他分析香港管弦樂團，「團沒有很成熟，但是團員很成熟、技巧精湛。」現在接了首爾愛樂，「我在茱莉亞音樂院第一位老師就是韓國人，亞洲對我來說很親切，就像回到了家。」

梵志登表示，2025年上任之後，他將在長榮交響樂團一年待8週以上，帶來10套曲目，「我來台灣已經10天，感受團員願意學習成長。我覺得長榮交響樂團是一個年輕、活潑與多元的樂團，要知道最難的不是衝上顛峰，而是保持顛峰，我很願意花時間讓樂團的表現每次都更加亮眼，這是我努力的目標。」

對於長榮交響樂團首席懸缺多年，梵志登表示，他來樂團的目標之一，就是為樂團找到好的合作夥伴。

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張榮發基金會執行長鍾德美提到，接觸過程中，梵志登表示他待的樂團都是政府支持居多，他對於一個私人企業支持一個交響樂團感到非常好奇，「我想張榮發基金會回饋社會，這也跟梵志登與太太持續為關懷自閉症兒童基金會回饋社會，不謀而合。」

「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會將於11月22日在高雄衛武營音樂廳，11月25日在台北國家音樂廳演出，曲目包括莫札特「費加洛婚禮」序曲、貝多芬「D大調小提琴協奏曲」以及貝多芬「第七號交響曲」，小提琴家獨奏由帕格尼尼大賽金獎得主庄司紗矢香擔任。（編輯：張雅淨）1131121