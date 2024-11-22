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文化部表揚全國績優文化志工 李遠讚最美麗的人

2024/11/22 17:36
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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第31屆全國績優文化志工表揚典禮今天舉行，文化部長李遠表示，常有人說台灣最美麗的風景是人，這是對台灣最大讚美，而「文化志工」是當中最美麗的人。

「全國績優文化志工」由來自全台各地文化單位推薦人選角逐，最終評選出10名金質獎、20名銀質獎、50名銅質獎及5組團隊獎，今天逾百名個人獎及團隊獎志工相聚一堂，他們的績優事蹟與服務精神，也體現志工支持文化事業的力量與卓越貢獻。

李遠致詞表示，在擔任文化部長前，他擔任了18年的志工，從在幼稚園講故事、擔任影視音實驗學校校長、發起千里步道計畫，甚至台北市文化基金會董事長等都是志工的角色，很能理解志工的心情。即使工作到很晚，搭著最後一班捷運、想著許多委屈，但是因為「歡喜做、甘願受」的心情，自然就能感受到「別人的快樂就是我們的快樂、社會更好也是快樂」。

榮獲團隊獎的花蓮縣文化局文化志工服務隊，在花蓮大地震後用1週時間整理20萬冊書籍，展現志工眾志成城及凝聚力；國立國父紀念館的金質獎得獎者趙惠秋，致力推廣國際志工服務，參與菲律賓、阿布達比等志工活動，服務不分國際。

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服務於新竹市文化局的銀質獎得主戈定軍，以英語導覽於國際藝術節、外交使節團等接待外賓，傳遞台灣文化價值；國立台灣工藝研究發展中心的銅質獎得主王美雲，將才藝如手語、拼貼、撕畫、吟唱詩歌等，隨著志工服務隊進入草屯療養院；國定古蹟林本源邸的銅質獎得主楊惠禎，從年輕時即開始擔任志工30餘年來，擔任導覽及志工幹部是「志工中的志工」。

文化部指出，文化志工的貢獻不僅在服務民眾，更在於推動社會創新、促進文化多元發展，每名志工都是文化的守護者，將台灣文化的精髓傳承下去，讓未來的世代得以從中汲取智慧與力量。（編輯：陳政偉）1131122

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