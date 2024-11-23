第18屆兩岸金門書展開幕 疫後福建出版業首度參展

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（中央社記者吳玟嶸金門縣23日電）第18屆兩岸金門書展今天開幕，展出台灣出版商暢銷書籍及多達4600種簡體圖書，其中涵蓋文學藝術、社會科學和兒童繪本等主題，也是COVID-19疫後首次有福建出版發行機構參展。

兩岸金門書展今年邁入第18屆，由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會等兩岸出版業者合辦；書展昨天已在金城浯江書院開展，今天上午舉行開幕儀式。

金門文化局長呂坤和表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，過去幾年中國大陸是書有來但是人沒來，今年是疫情後福建、廈門等地首次有書展團隊來金門參展。

呂坤和說，金門過去有很多進士、舉人，是很有文化的縣市，期待閱讀中成長為一個書香社會。現在看書的人較過去少，但推廣閱讀是文化局重要政策，縣府政策「零歲教育」養成閱讀習慣是很重要的部分。

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文化局透過新聞稿表示，書展除促進兩岸文化交流，傳承發揚中華文化，也有助帶動金門閱讀風氣，期許未來有更多元多樣主題展出。這屆金門書展展出近2年大陸出版優秀簡體圖書與台灣出版商暢銷書籍，簡體圖書品種多達4600種，其中涵蓋文學藝術、社會科學和兒童繪本等主題。

文化局指出，兩岸金門書展從22日至24日，上午9時起到下午5時在金城浯江書院舉行，同時也展銷具地方特色文創產品，另簡體圖書及文創商品均優惠折扣銷售，歡迎喜好閱讀及藝文民眾與遊客參觀選購。（編輯：郭諭儒）1131123